Volvo серйозно оновила XC40: новий дизайн, 11,2-дюймовий екран і Google Gemini

Volvo оновила компактний XC40 разом з електричними EX40 та EC40. Йдеться не про повністю нове покоління, а про досить глибоку модернізацію моделі, яка торкнулася зовнішності, салону, мультимедіа та систем безпеки.

Зовні XC40 можна буде впізнати за новою версією фірмових фар Thor’s Hammer Matrix LED. Також Volvo переробила решітку радіатора, передній бампер, капот і передні крила.

Ззаду з’явилися нові LED-ліхтарі, змінені двері багажника та інший бампер. Для кросовера запропонують нові легкосплавні диски діаметром 18, 19 і 20 дюймів.

У салоні з’явився Google Gemini

Помітно змінилася й центральна консоль. Старий дисплей поступився місцем більшому 11,2-дюймовому екрану з оновленим інтерфейсом Volvo Car UX.

Однією з головних новинок став Google Gemini, який поступово замінює Google Assistant в автомобілях Volvo. ШІ-помічник розуміє природнішу розмовну мову та контекст запиту.

Наприклад, водій може попросити Gemini:

спланувати маршрут;

запропонувати цікаві зупинки дорогою;

знайти інформацію про пункт призначення;

працювати з повідомленнями за допомогою голосових команд.

Volvo вже почала розгортати Gemini й на автомобілях із Google built-in, випущених починаючи з 2020 року, тому функція не буде ексклюзивом нового XC40. Її доступність залежить від країни та конкретної версії автомобіля.

Більше камер і радарів

Серйозне оновлення отримав комплекс систем допомоги водієві. XC40 оснастили новими передніми та кутовими радарами, новою фронтальною камерою, задніми радарами, 12 ультразвуковими датчиками та оновленими паркувальними камерами.

З’явилася система Door Opening Alert, яка попереджає про велосипедиста чи інший транспорт перед відкриванням дверей. Pilot Assist навчили допомагати зі зміною смуги, а опціональна камера кругового огляду тепер може формувати тривимірне зображення навколо автомобіля.

При цьому революції в силовій установці не відбулося. XC40 залишається бензиновим кросовером із технологією mild hybrid, тоді як EX40 та EC40 виконують роль повністю електричних альтернатив.

Таким чином, Volvo фактично вирішила продовжити життя моделі, яка дебютувала ще у 2017 році, не змінюючи перевірену платформу. Основний акцент зробили на тому, що покупець помічає щодня: мультимедіа, системах допомоги водієві, дизайні та програмному забезпеченні.