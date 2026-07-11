Українцям набридли електрокари: попит впав майже вдвічі

В Україні помітно знизився попит на електромобілі. За даними Укравтопрому, у першому півріччі 2026 року український автопарк поповнили 15 221 транспортний засіб з нульовим рівнем викидів, тобто BEV.

Порівняно з першим півріччям 2025 року цей показник зменшився вдвічі. Найбільше просіли реєстрації легкових електромобілів.

Які електромобілі купували українці

Загалом за шість місяців 2026 року в Україні зареєстрували:

14 404 легкові електромобілі — на 53% менше, ніж торік;

817 комерційних електромобілів — на 17% менше, ніж у першому півріччі 2025 року.

При цьому частка нової техніки серед усіх реєстрацій електромобілів майже не змінилася. У 2026 році вона становила 19%, тоді як торік була на рівні 18%. Це означає, що українці й надалі переважно купують вживані електрокари, хоча частка нових моделей трохи зросла.

Найпопулярніші нові та вживані моделі

Серед нових електромобілів у першому півріччі 2026 року лідером став BYD Leopard 3. Також до п’ятірки найпопулярніших увійшли моделі BYD, ZEEKR та Volkswagen.

Місце Нові електромобілі Кількість 1 BYD Leopard 3 421 2 BYD Sea Lion 06 EV 359 3 ZEEKR 001 229 4 VW ID.UNYX 203 5 ZEEKR 7X 172

На ринку вживаних електромобілів перше місце традиційно посів Nissan Leaf. Також українці активно купували Tesla Model Y, Tesla Model 3, Chevrolet Bolt та Renault Zoe.

Місце Вживані електромобілі Кількість 1 Nissan Leaf 1592 2 Tesla Model Y 1468 3 Tesla Model 3 1355 4 Chevrolet Bolt 613 5 Renault Zoe 553

Різке падіння попиту може бути пов’язане з кількома факторами: загальною ситуацією на авторинку, коливаннями курсу валют, купівельною спроможністю українців та очікуваннями щодо можливих змін у правилах оподаткування електромобілів.

Попри спад, електрокари залишаються помітною частиною українського авторинку. Особливо це стосується вживаних моделей, які коштують дешевше за нові та мають уже сформований попит серед покупців.