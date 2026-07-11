Авто

Українцям набридли електрокари: попит впав майже вдвічі

За перше півріччя 2026 року автопарк України поповнили понад 15 тисяч електромобілів. Це вдвічі менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Автор:
Andrew Orobets
Zeekr 007

В Україні помітно знизився попит на електромобілі. За даними Укравтопрому, у першому півріччі 2026 року український автопарк поповнили 15 221 транспортний засіб з нульовим рівнем викидів, тобто BEV.

Порівняно з першим півріччям 2025 року цей показник зменшився вдвічі. Найбільше просіли реєстрації легкових електромобілів.

Які електромобілі купували українці

Загалом за шість місяців 2026 року в Україні зареєстрували:

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  • 14 404 легкові електромобілі — на 53% менше, ніж торік;
  • 817 комерційних електромобілів — на 17% менше, ніж у першому півріччі 2025 року.

При цьому частка нової техніки серед усіх реєстрацій електромобілів майже не змінилася. У 2026 році вона становила 19%, тоді як торік була на рівні 18%. Це означає, що українці й надалі переважно купують вживані електрокари, хоча частка нових моделей трохи зросла.

Найпопулярніші нові та вживані моделі

Серед нових електромобілів у першому півріччі 2026 року лідером став BYD Leopard 3. Також до п’ятірки найпопулярніших увійшли моделі BYD, ZEEKR та Volkswagen.

МісцеНові електромобіліКількість
1BYD Leopard 3421
2BYD Sea Lion 06 EV359
3ZEEKR 001229
4VW ID.UNYX203
5ZEEKR 7X172

На ринку вживаних електромобілів перше місце традиційно посів Nissan Leaf. Також українці активно купували Tesla Model Y, Tesla Model 3, Chevrolet Bolt та Renault Zoe.

МісцеВживані електромобіліКількість
1Nissan Leaf1592
2Tesla Model Y1468
3Tesla Model 31355
4Chevrolet Bolt613
5Renault Zoe553

Різке падіння попиту може бути пов’язане з кількома факторами: загальною ситуацією на авторинку, коливаннями курсу валют, купівельною спроможністю українців та очікуваннями щодо можливих змін у правилах оподаткування електромобілів.

Попри спад, електрокари залишаються помітною частиною українського авторинку. Особливо це стосується вживаних моделей, які коштують дешевше за нові та мають уже сформований попит серед покупців.

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