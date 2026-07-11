Українцям набридли електрокари: попит впав майже вдвічі

В Україні помітно знизився попит на електромобілі. За даними Укравтопрому, у першому півріччі 2026 року український автопарк поповнили 15 221 транспортний засіб з нульовим рівнем викидів, тобто BEV.
Порівняно з першим півріччям 2025 року цей показник зменшився вдвічі. Найбільше просіли реєстрації легкових електромобілів.
Які електромобілі купували українці
Загалом за шість місяців 2026 року в Україні зареєстрували:
- 14 404 легкові електромобілі — на 53% менше, ніж торік;
- 817 комерційних електромобілів — на 17% менше, ніж у першому півріччі 2025 року.
При цьому частка нової техніки серед усіх реєстрацій електромобілів майже не змінилася. У 2026 році вона становила 19%, тоді як торік була на рівні 18%. Це означає, що українці й надалі переважно купують вживані електрокари, хоча частка нових моделей трохи зросла.
Найпопулярніші нові та вживані моделі
Серед нових електромобілів у першому півріччі 2026 року лідером став BYD Leopard 3. Також до п’ятірки найпопулярніших увійшли моделі BYD, ZEEKR та Volkswagen.
|Місце
|Нові електромобілі
|Кількість
|1
|BYD Leopard 3
|421
|2
|BYD Sea Lion 06 EV
|359
|3
|ZEEKR 001
|229
|4
|VW ID.UNYX
|203
|5
|ZEEKR 7X
|172
На ринку вживаних електромобілів перше місце традиційно посів Nissan Leaf. Також українці активно купували Tesla Model Y, Tesla Model 3, Chevrolet Bolt та Renault Zoe.
|Місце
|Вживані електромобілі
|Кількість
|1
|Nissan Leaf
|1592
|2
|Tesla Model Y
|1468
|3
|Tesla Model 3
|1355
|4
|Chevrolet Bolt
|613
|5
|Renault Zoe
|553
Різке падіння попиту може бути пов’язане з кількома факторами: загальною ситуацією на авторинку, коливаннями курсу валют, купівельною спроможністю українців та очікуваннями щодо можливих змін у правилах оподаткування електромобілів.
Попри спад, електрокари залишаються помітною частиною українського авторинку. Особливо це стосується вживаних моделей, які коштують дешевше за нові та мають уже сформований попит серед покупців.