Смартфон без рамок узагалі: Tecno везе на IFA концепт, про який мріють роками

Компанія Tecno анонсувала концепт, який у галузі напівжартома називають «святим Граалем» смартфонобудування: апарат зовсім без рамок навколо екрана. Пристрій під назвою Next-Gen Borderless Concept покажуть на виставці IFA у Берліні у вересні.

Екран і нічого зайвого

Судячи з опублікованих зображень, дисплей концепту тягнеться від краю до краю з усіх чотирьох боків — єдиним порушником суцільної картинки залишається виріз фронтальної камери. Для наочності Tecno порівнює свій концепт з iPhone 17 Pro, на тлі якого навіть тонкі рамки яблучного флагмана виглядають помітними.

Досягти ефекту вдалося, за словами компанії, завдяки новій внутрішній компоновці, іншій технології кріплення дисплея та переробленій конструкції корпусу. Деталей Tecno поки не розкриває — вони, вочевидь, прибережені для берлінської презентації.

Чому «Грааль» досі нікому не дався

Скепсис тут доречний, і причин кілька. Повністю безрамковий екран уразливіший до падінь — краї дисплея не захищені корпусом. Зникає простір для антен, яким і так тісно в сучасних смартфонах. А долоня, що обхоплює апарат, неминуче торкається країв екрана, провокуючи хибні спрацювання.

Саме об ці проблеми розбилися попередні спроби: Vivo Apex 2018 року, Xiaomi Mi Mix Alpha з екраном-обгорткою, Meizu Project Zero — усі залишилися концептами або мікросеріями. Та й сама Tecno має репутацію генератора ефектних прототипів, які рідко доїжджають до прилавків: досить згадати її концепти з рулонними екранами й кольорозмінними панелями.

Тож розумна позиція щодо Next-Gen Borderless — стежити з інтересом, але без завищених очікувань: навіть якщо в серію концепт не піде, окремі його рішення можуть з часом просочитися в масові моделі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Samsung у 2027 році готує вісім флагманів, включно з другим поколінням TriFold — виробники дедалі активніше шукають нові форми для смартфонів, які перестали дивувати.