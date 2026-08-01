Вишневий флагман: Redmi K100 Pro показали в новому кольорі за лічені дні до анонса

Xiaomi підігріває інтерес до флагманської лінійки Redmi K100: у мережі з’явилися зображення K100 Pro в новому яскраво-червоному, «вишневому» кольорі. До очікуваного анонса залишаються лічені дні — презентацію прогнозують уже 11 серпня.
Знайомий дизайн, нова барва
Судячи з витоку, K100 Pro зберігає впізнавану дизайнерську мову попередника K90 Pro Max: три об’єктиви камери згруповані у великому модулі, поруч — елемент, схожий на динамік із фірмовим налаштуванням Bose. Яскраво-червоне забарвлення стане доповненням до традиційніших кольорів лінійки — у сегменті, де флагмани здебільшого чорно-білі, це помітна заявка на увагу молодшої аудиторії.
Що відомо про начинку
Характеристики новинки вже частково підтверджені записами в базі Geekbench і публікаціями інсайдерів на Weibo:
|Параметр
|Значення
|Процесор
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Оперативна пам’ять
|до 16 ГБ
|Екран
|частота оновлення 185 Гц
|Основна камера
|200 Мп
|Батарея
|8500 мА·год, зарядка 100 Вт
Набір виглядає типово для нової хвилі китайських флагманів: величезна батарея на 8500 мА·год у поєднанні зі 100-ватною зарядкою, надвисока частота оновлення екрана й основний сенсор на 200 мегапікселів. Якщо цифри підтвердяться, K100 Pro у фірмовому стилі Redmi запропонує залізо рівня топових Xiaomi за помітно нижчу ціну — саме ця формула зробила K-серію хітом китайського ринку.
Офіційні ціни й повний перелік характеристик стануть відомі на презентації. Глобальна версія, за традицією лінійки, може вийти пізніше під іменем Poco — саме так попередні K-флагмани діставалися міжнародних ринків.
Нагадаємо, раніше ми писали про глобальну серію Redmi Note 17 — там Xiaomi зменшила батареї порівняно з китайськими версіями, але покращила фронтальні камери й додала ексклюзивний Pro Max.