Вишневий флагман: Redmi K100 Pro показали в новому кольорі за лічені дні до анонса

Xiaomi підігріває інтерес до флагманської лінійки Redmi K100: у мережі з’явилися зображення K100 Pro в новому яскраво-червоному, «вишневому» кольорі. До очікуваного анонса залишаються лічені дні — презентацію прогнозують уже 11 серпня.

Знайомий дизайн, нова барва

Судячи з витоку, K100 Pro зберігає впізнавану дизайнерську мову попередника K90 Pro Max: три об’єктиви камери згруповані у великому модулі, поруч — елемент, схожий на динамік із фірмовим налаштуванням Bose. Яскраво-червоне забарвлення стане доповненням до традиційніших кольорів лінійки — у сегменті, де флагмани здебільшого чорно-білі, це помітна заявка на увагу молодшої аудиторії.

Що відомо про начинку

Характеристики новинки вже частково підтверджені записами в базі Geekbench і публікаціями інсайдерів на Weibo:

Параметр Значення Процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 Оперативна пам’ять до 16 ГБ Екран частота оновлення 185 Гц Основна камера 200 Мп Батарея 8500 мА·год, зарядка 100 Вт

Набір виглядає типово для нової хвилі китайських флагманів: величезна батарея на 8500 мА·год у поєднанні зі 100-ватною зарядкою, надвисока частота оновлення екрана й основний сенсор на 200 мегапікселів. Якщо цифри підтвердяться, K100 Pro у фірмовому стилі Redmi запропонує залізо рівня топових Xiaomi за помітно нижчу ціну — саме ця формула зробила K-серію хітом китайського ринку.

Офіційні ціни й повний перелік характеристик стануть відомі на презентації. Глобальна версія, за традицією лінійки, може вийти пізніше під іменем Poco — саме так попередні K-флагмани діставалися міжнародних ринків.

Нагадаємо, раніше ми писали про глобальну серію Redmi Note 17 — там Xiaomi зменшила батареї порівняно з китайськими версіями, але покращила фронтальні камери й додала ексклюзивний Pro Max.