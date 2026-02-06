Samsung Exynos 2600 перевершив Snapdragon 8 Elite Gen 5 у графічних тестах

Майбутній процесор Samsung Exynos 2600 знову продемонстрував високі показники продуктивності, очоливши рейтинг бенчмарка Basemark. Цього разу чип помітно випередив свого головного конкурента — Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 — у дисципліні трасування променів (Ray Tracing).

Згідно з результатами тестування, смартфон Galaxy S26 на базі Exynos 2600 набрав 8262 бали. Для порівняння, тестовий пристрій на платформі Snapdragon 8 Elite Gen 5 отримав 7527 балів. Таким чином, графічна перевага рішення від Samsung становить орієнтовно 10–15%.

Успіх нового чипа пов’язують із кількома технічними вдосконаленнями. По-перше, Exynos 2600 виготовляється за передовим 2-нм техпроцесом. По-друге, він оснащений графічним прискорювачем Xclipse 960, який базується на модифікованій архітектурі AMD RDNA 4.

Також Samsung суттєво допрацювала систему терморегуляції. Компанія використала технологію FOWLP та інтегрувала новий мідний тепловідвідний блок (HPB). Він контактує безпосередньо з процесором і, за даними виробника, знижує температуру на 16% ефективніше за попередні рішення.