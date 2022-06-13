Сумнівний вибір: планшет Samsung Galaxy Tab A7 2022 Edition отримав процесор Unisoc T618

Ще кілька років тому процесори Unisoc були майже невідомі на тлі гігантів Exynos, Apple, MediaTek та Qualcomm. Проте пандемічні обмеження призвели до дефіциту чіпсетів та спровокували нове джерело доступних, але маловідомих брендів.





У 2021 та 2022 році бюджетні китайські смартфони та планшети почали випускати на базі невідомого чіпу Unisoc. З рештою він непогано себе зарекомендував, проте шанувальники бренду Samsung обурені тим, що Samsung Galaxy Tab A7 2022 Edition отримав маловідомий процесор.

Процесор виготовлено за 12-нм техпроцесом, тобто він є досить залежним він енергії батареї, а його 8 ядер з частотою до 2 ГГц орієнтовані лише на найпростіші завдання. До того ж Unisoc Т618 має обмеження по класу оперативної та постійної пам’яті, тож про швидкий накопичувач також доведеться забути, так само як і про ефективну оперативку.

Окрім процесора маємо досить гідні характеристики для планшета середнього рівня: він оснащений 3 ГБ оперативної пам’яті та 32 ГБ постійної з можливістю встановлення карт microSD.

Пристрій також отримав TFT дисплей на 10,4 дюйма з роздільною здатністю 2000*1200 пікселів, 8-мегапіксельну основну камеру та фронтальний модуль для відеозв’язку на 5 мегапікселів.

Автономність – це сильна сторона Samsung Galaxy Tab A7 2022 Edition. За умови ємності АКБ у 7000 мАг та швидкої зарядки з потужністю в 15 Ват, пристрій завжди буде напоготові. Надійність в питанні довготривалої роботи без зарядки дає змогу використовувати його в якості робочого інструменту, гаджета в дорогу чи іграшки для малюка.

Зазначимо, що згідно з тестом AnTuTu, планшет з таким процесором продемонструє достатній для більшості простих повсякденних завдань рівень продуктивності. До того ж фірмова оболонка OneUI зможе істотно покращити становище та зробити планшет актуальним та сучасним. Тому для багатьох коротка історія бренду виробника процесора не стане на заваді для купівлі планшету від Samsung.