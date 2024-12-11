Apple Watch Ultra 3 зможе міряти тиск та відправляти повідомлення через супутник

У 2024 році Apple не представила третє покоління смарт-годинника Apple Watch Ultra. Компанія лише випустила чорну версію Ultra 2 і додала функцію відстеження апное уві сні. За словами Марка Гурмана з Bloomberg, у 2025 році Apple представить Watch Ultra 3, і це буде «по-справжньому» велике оновлення.

Apple Watch Ultra 3: функції та інші нововведення у смарт-годиннику 2025 року

Супутниковий зв’язок

Уперше підтримка супутникового зв’язку з’явилася в iPhone 14. Ця технологія давала змогу надсилати екстрені повідомлення і здійснювати дзвінки в служби порятунку в тих випадках, коли не ловив стільниковий зв’язок. У 2023 році можливості розширили і тепер люди можуть надсилати тексти і звичайним співрозмовникам з iMessage.

За даними Bloomberg, Apple Watch Ultra 3 стане першим розумним годинником, здатним безпосередньо працювати із супутниками. З годинника теж можна буде відправляти текстові повідомлення через супутник. Перші 2 роки після випуску послуга надаватиметься безкоштовно. Її робота буде обмежена в низці регіонів.

Вбудований тонометр

За словами Марка Гурмана, Apple планує впровадити функцію моніторингу артеріального тиску в Apple Watch Ultra 3 у 2025 році. Ця функція покаже, чи є у користувача високий кров’яний тиск. Працюватиме технологія із застереженнями. Вона не дасть користувачам конкретних показань, як-от діастолічний або систолічний рівень, але проінформує їх про те, що вони можуть бути в стані гіпертонії.

Apple також продовжує працювати над неінвазивним глюкометром, але ця технологія не вийде у 2025 році. Раніше Apple протестувала застосунок для вимірювання цукру в крові для iPhone, який синхронізуватиметься зі сторонніми безперервними глюкометрами та вимірюватиме вплив певних продуктів на рівень цукру в крові людини.

Підтримка 5G

Першим продуктом Apple, який отримав сумісність 5G, став iPhone 12. Досі смарт-годинники компанії підтримують тільки LTE. Наступного року Apple виправить це непорозуміння. Очікується, що Apple Watch Ultra 3 отримає новий чіп зв’язку від MediaTek замість чіпа від Qualcomm. Перехід на продукцію MediaTek також забезпечить підтримку стандарту 5G Redcap, призначеного для переносних інтернет-пристроїв.

Презентація Apple Watch Ultra 3 відбудеться у вересні 2025 року разом з анонсом iPhone 17.