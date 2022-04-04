Hardnews

З Росії пішов найбільший виробник мишок та клавіатур для ПК

Швейцарська компанія Logitech, відома насамперед як виробник комп'ютерної периферії.

04.04.2022
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Новий день – нова історія про вихід міжнародних фірм із російського ринку. Цього разу відмовитися від роботи з росіянами вирішив один із провідних світових виробників комп’ютерної периферії: клавіатур, мишей, веб-камер, гарнітур, а також колонок та пультів дистанційного керування.


Йдеться про швейцарську компанію Logitech. Між іншим, саме вона випустила першу у світі комерційну комп’ютерну мишу – модель The Logitech P4 1981 року.

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Як і для більшості технологічних компаній, російський ринок, через порівняно низьку купівельну спроможність громадян, перестав бути значним. Тому іміджеві ризики для Logitech та інших зараз переважують потенційні вигоди від роботи на Росії.

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04.04.2022
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