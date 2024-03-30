Вартість GeForce RTX 4060 впала нижче рекомендованої

У США на 10% раптово знизилася рекомендована роздрібна ціна на середньобюджетну відеокарту Nvidia GeForce RTX 4060. Стартова ціна пристрою становила $300, але через це відеокарта, що називається, “не злетіла”.

Користувачі не перейнялися бажанням купувати GeForce RTX 4060 через не надто велику відмінність від попереднього графічного процесора RTX 3060, включно з не найбільш вражаючими 8 ГБ відеопам’яті. При тому що карта підтримує трасування променів і масштабування DLSS 3 з генерацією кадрів, що забезпечує низьке енергоспоживання.

І тепер у США ціна на RTX 4060 стартує від $279 і навряд чи вже знизиться, хоча і це досить дорого порівняно з європейським ринком: у Штатах зазначена вище ціна – без урахування податків, тоді як у ЄС – 287 євро, враховуючи податки.

Можливо, ця ситуація загострить конкуренцію між американським і європейським ринками. Так чи інакше, але Nvidia, схоже, пішла на корекцію ціни, щоб привернути покупців, тому що RTX 4060 на сьогоднішній день – найбюджетніший варіант із серії RTX 40.

В України ціни на таку відеокарту стартують від 12 500 гривень.