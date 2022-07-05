Redmi випустила 22-дюймовий FullHD монітор лише за 3000 гривень

Redmi продовжує дивувати дешевими гаджетами. На початку липня компанія представила 22-дюймовий монітор з FullHD+ роздільною здатністю за ціною всього 499 юанів – це $90, або близько 3000 гривень за поточним курсом. Нічого порівнянного за такі гроші в асортименті інших пристойних брендів не знайти.





Екран Redmi Display виконаний за технологією VA і крім FHD+ роздільної здатності може похвалитися підвищеною частотою оновлення. Вона становить не 60 Гц, як у більшості бюджетних моніторів, а 75 Гц. Так, різниця невелика, але відмінності в плавності картинки в іграх все ж таки будуть помітні. Максимальна яскравість дисплея, у свою чергу, становить 300 ніт.

Виробник заявляє, що матриця монітора охоплює 72% колірного простору NTSC, а контрастність становить 5000:1. Для бюджетної моделі це дуже непоганий показник. Новинка повинна добре підійти тим, хто багато часу проводить за дисплеєм – вона має сертифікат захисту очей від синього випромінювання.

За бажання монітор можна повісити на стіну за допомогою стандартного VESA кріплення. Підключається до інших пристроїв за допомогою HDMI або через порт VGA. Це робить Redmi Display універсальним варіантом, який можна використовувати як з новими, так і старими комп’ютерами. Продажі монітора Redmi вже стартували, купити його поки що можна тільки в Китаї.