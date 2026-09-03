Німеччина випробувала «невидимий» радар для ППО: він бачить цілі на відстані до 250 км

Німеччина випробувала незвичайну конфігурацію протиповітряної оборони, у якій система Skynex отримує інформацію про цілі від пасивного радара Twinvis. На відміну від звичайних РЛС, він не випромінює власних радіосигналів, тому виявити його роботу та визначити місцезнаходження значно складніше.

Інтеграцію провели Rheinmetall і Hensoldt під час навчань ВПС Німеччини Timber Express 2026 у Манхінгу. Повітряна обстановка, сформована Twinvis, передавалася до системи управління Skymaster, яка своєю чергою керувала батареєю протиповітряної оборони Skynex. Випробування проходили з використанням стандартної мережі обміну даними НАТО Link 16.

Радар, який нічого не випромінює

Звичайна РЛС надсилає радіосигнал, а потім аналізує його відбиття від літака, ракети або безпілотника. Twinvis працює зовсім інакше.

Він використовує вже наявні в навколишньому просторі сигнали FM-радіостанцій, цифрового радіо DAB і телевізійного мовлення DVB-T. Літак, що пролітає через таке електромагнітне поле, змінює характер сигналу, а система аналізує відбиття та визначає його положення.

Через відсутність передавача Twinvis практично не залишає характерного радіолокаційного «сліду». Це ускладнює його виявлення засобами радіоелектронної розвідки та робить складнішою цілеспрямовану постановку перешкод. Hensoldt також заявляє про можливість виявлення малопомітних цілей.

За даними виробника, один комплекс може одночасно формувати тривимірні траєкторії до 200 літальних апаратів. При використанні FM-сигналів максимальна дальність виявлення великих літаків сягає 250 км. Для DAB і DVB-T заявлена дальність близько 100 км із точністю визначення положення приблизно 50–100 метрів.

Skynex отримує інформацію одразу з кількох джерел

Важливість випробування полягає не лише у можливостях Twinvis. Центральним елементом стала система Skymaster, здатна об’єднувати інформацію від різних типів сенсорів.

До неї можуть одночасно підключатися звичайні активні радари, пасивні системи та оптико-електронні комплекси. Дані порівнюються та об’єднуються в єдину картину повітряної обстановки, після чого система може призначити відповідний засіб ураження.

Сам Skynex призначений передусім для протиповітряної оборони малої дальності. Система може боротися з безпілотниками, крилатими загрозами, артилерійськими та мінометними боєприпасами. Rheinmetall уже постачає такі комплекси різним замовникам, а Skynex використовується і в Україні для захисту критичної інфраструктури від повітряних атак.

Німецькі випробування показали, що батарея ППО потенційно може отримувати інформацію про ціль, не вмикаючи поблизу неї потужний пошуковий радар. Активні сенсори можна підключити вже на фінальному етапі, коли необхідне точніше супроводження.

Rheinmetall і Hensoldt вважають, що результати тестів дозволять використовувати Twinvis не лише зі стаціонарним Skynex. Пасивні радари планують інтегрувати також із мобільними комплексами Skyranger і системами боротьби з безпілотниками Skyspotter.