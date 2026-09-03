Германия испытала «невидимый» радар для ПВО: он обнаруживает цели на расстоянии до 250 км

Германия опробовала необычную конфигурацию противовоздушной обороны, в которой система Skynex получает информацию о целях от пассивного радара Twinvis. В отличие от обычных РЛС, он не излучает собственных радиосигналов, поэтому обнаружить его работу и определить местонахождение значительно сложнее.

Интеграцию провели компании Rheinmetall и Hensoldt в ходе учений ВВС Германии Timber Express 2026 в Манхинге. Аэроситуация, сформированная системой Twinvis, передавалась в систему управления Skymaster, которая, в свою очередь, управляла батареей противовоздушной обороны Skynex. Испытания проводились с использованием стандартной сети обмена данными НАТО Link 16.

Радар, который ничего не излучает

Обычная РЛС посылает радиосигнал, а затем анализирует его отражение от самолета, ракеты или беспилотника. Twinvis работает совершенно иначе.

Он использует уже имеющиеся в окружающем пространстве сигналы FM-радиостанций, цифрового радио DAB и телевизионного вещания DVB-T. Самолет, пролетающий через такое электромагнитное поле, изменяет характер сигнала, а система анализирует отражение и определяет его положение.

Из-за отсутствия передатчика Twinvis практически не оставляет характерного радиолокационного «следа». Это затрудняет его обнаружение средствами радиоэлектронной разведки и усложняет целенаправленное создание помех. Hensoldt также заявляет о возможности обнаружения малозаметных целей.

По данным производителя, один комплекс может одновременно формировать трехмерные траектории до 200 летательных аппаратов. При использовании FM-сигналов максимальная дальность обнаружения крупных самолетов достигает 250 км. Для DAB и DVB-T заявленная дальность составляет около 100 км с точностью определения положения примерно 50–100 метров.

Skynex получает информацию сразу из нескольких источников

Важность испытания заключается не только в возможностях Twinvis. Центральным элементом стала система Skymaster, способная объединять информацию от различных типов датчиков.

К ней могут одновременно подключаться обычные активные радары, пассивные системы и оптико-электронные комплексы. Данные сравниваются и объединяются в единую картину воздушной обстановки, после чего система может назначить соответствующее средство поражения.

Сам Skynex предназначен в первую очередь для противовоздушной обороны малой дальности. Система способна противостоять беспилотникам, летательным объектам, артиллерийским и минометным боеприпасам. Rheinmetall уже поставляет такие комплексы различным заказчикам, а Skynex используется и в Украине для защиты критически важной инфраструктуры от воздушных атак.

Немецкие испытания показали, что батарея ПВО потенциально может получать информацию о цели, не включая рядом с ней мощный поисковый радар. Активные датчики можно подключить уже на заключительном этапе, когда требуется более точное сопровождение.

Rheinmetall и Hensoldt считают, что результаты испытаний позволят использовать Twinvis не только со стационарной системой Skynex. Пассивные радары планируется интегрировать также с мобильными комплексами Skyranger и системами борьбы с беспилотниками Skyspotter.