Sony разработала DualShock со встроенной PS1, но закрыла проект из-за роялти

В сети появились подробности об одном из самых необычных прототипов в истории PlayStation. Речь идет об экспериментальном устройстве под названием PlayStation PUGA — контроллере, внешне похожем на обычный геймпад DualShock, но с полноценной консолью PlayStation 1 внутри.

Как работал прибор

О прототипе рассказал бывший разработчик Sony Брайан «Biscuit» Уотсон. PlayStation PUGA питалась от батареек и подключалась напрямую к телевизору по принципу plug-and-play, позволяя запускать игры без отдельной приставки — фактически что-то вроде PSP без экрана. Для хранения игр использовалась 4-гигабайтная карта памяти, рассчитанная примерно на десяток игр.

Устройство разрабатывалось специально для рынка Бразилии, где из-за особенностей импорта традиционные консоли были менее доступны для покупателей.

Почему проект закрыли

Причиной отмены стали споры по поводу роялти. По словам Уотсона, лицензионное подразделение Sony так и не смогло согласовать условия выплат с игровыми студиями — разработчикам предлагали всего около 10 центов за каждую проданную копию игры, что студии сочли неприемлемым. В результате, несмотря на то что рабочий прототип был полностью готов, компания так и не выпустила устройство на рынок.