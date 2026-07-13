Аптека без фармацевтов: робот Queue самостоятельно выдаёт рецептурные лекарства

Калифорнийский стартап Queue представил первую в мире полностью автономную роботизированную аптеку — систему, способную автоматизировать полный цикл выдачи, проверки и упаковки лекарств: от запечатанных оптовых упаковок до готовых к выдаче флаконов, при минимальном участии человека.

Как это работает

В отличие от существующих частичных решений, новая система объединяет хранение, подсчет, фасовку и контроль качества в единый автоматизированный конвейер. В процессе работы используются роботизированные манипуляторы, компьютерное зрение и автоматические механизмы проверки.

По данным Queue, платформа способна сократить расходы на обработку рецептов на 96 % по сравнению с традиционной моделью работы аптеки. Компания уже запустила рабочий коммерческий прототип и заключила договор с крупной национальной аптечной сетью в качестве первого клиента.

Зачем это нужно

За последние 15 лет закрылась почти треть американских аптек — об этом свидетельствуют данные исследователей Университета Южной Калифорнии и Калифорнийского университета в Беркли. Это привело к появлению так называемых «аптечных пустынь» — районов, где жители фактически лишены доступа к рецептурным препаратам, особенно в сельской местности и малообеспеченных городских кварталах. Параллельно отрасль сталкивается с хронической нехваткой персонала: количество выпускников фармацевтических программ сокращается, а вакансии аптечных техников месяцами остаются незаполненными.

Модульная конструкция системы рассчитана на внедрение не только в розничных аптеках и больницах, но и в клиниках и медицинских пунктах в отдаленных районах, где содержание штатного фармацевта экономически невыгодно. Queue рассматривает свою разработку не просто как инструмент автоматизации, а как новый инфраструктурный уровень для отпуска рецептурных препаратов, способный повысить эффективность и расширить доступ к услугам в недостаточно обслуживаемых районах.