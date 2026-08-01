Маска, как у хоккеиста: Kali представила велошлем с титановой решеткой вместо «челюсти»

Американская компания Kali Protectives представила необычный полнолицевой велосипедный шлем Kru: вместо традиционной закрытой «челюсти» лицо защищает открытая титановая решетка, напоминающая хоккейную маску. Основатель компании Брэд Уолдрон не скрывает источника вдохновения — идею ему подсказали хоккейные шлемы его детей ещё более десяти лет назад.

Титан без единого винта

Ключевая инженерная особенность — способ крепления: титановый каркас встраивается в шлем ещё на этапе формовки корпуса и срастается с оболочкой и пенопластом EPS. Никаких винтов, защелок или механических соединений, которые обычно становятся самым слабым звеном при ударе. Титан был выбран из-за соотношения прочности и веса: тонкие стержни выдерживают нагрузку, не закрывая обзор.

Результат заметно сказывается на весе: 650 граммов в размерах XS–M и 680 — в L–XXL, тогда как типичные даунхилльные полнолицевые шлемы весят от 750 граммов до килограмма с лишним. При этом Kru имеет полный набор сертификатов, включая самую строгую для даунхилла — ASTM F1952, которая предусматривает отдельные испытания защиты челюсти.

Параметр Значение Вес 650 г (XS–M) / 680 г (L–XXL) Сертификация EN 1078, CPSC, ASTM F1952 Застежка магнитный Fidlock Цена 460 долларов Начало продаж 3 августа, США

В числе прочего — регулируемый козырек мотоциклетного типа, охлаждающие вставки Kali Kool Draft, три комплекта сменных подушек и транспортная сумка в комплекте.

Компромисс вместо компромисса

Открытая конструкция решает извечную проблему полнолицевых масок — духоту и ограниченный обзор на подъемах, сохраняя уровень защиты при спуске. Но честно говоря, стоит признать: производитель скорее променял один компромисс на другой — через промежутки между титановыми прутьями к лицу легче попадут грязь, мелкие камни или ветки, от которых сплошная «челюсть» защищает полностью.

О поставках в Европу и Украину пока не сообщалось.

Напомним, ранее мы писали о другом велосипедном ноу-хау этого сезона: компания Scott представила городские электровелосипеды Sweep с новым втулочным двигателем Bosch, которые оказались на 1000 евро дешевле аналогов с центральным приводом.