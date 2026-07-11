Авто

Украинцам надоели электромобили: спрос упал почти вдвое

За первое полугодие 2026 года автопарк Украины пополнился более чем 15 тысячами электромобилей. Это вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Автор:
Andrew Orobets
Zeekr 007

В Украине заметно снизился спрос на электромобили. По данным «Укравтопрома», в первом полугодии 2026 года украинский автопарк пополнился 15 221 транспортным средством с нулевым уровнем выбросов, то есть BEV.

По сравнению с первым полугодием 2025 года этот показатель сократился вдвое. Больше всего сократилось количество регистраций легковых электромобилей.

Какие электромобили покупали украинцы

Всего за шесть месяцев 2026 года в Украине зарегистрировали:

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  • 14 404 легковых электромобиля — на 53 % меньше, чем в прошлом году;
  • 817 коммерческих электромобилей — на 17 % меньше, чем в первом полугодии 2025 года.

При этом доля новой техники среди всех регистраций электромобилей практически не изменилась. В 2026 году она составила 19%, тогда как в прошлом году была на уровне 18%. Это означает, что украинцы по-прежнему преимущественно покупают подержанные электромобили, хотя доля новых моделей немного выросла.

Самые популярные новые и подержанные модели

Среди новых электромобилей в первом полугодии 2026 года лидером стал BYD Leopard 3. Также в пятерку самых популярных вошли модели BYD, ZEEKR и Volkswagen.

МестоНовые электромобилиКоличество
1BYD Leopard 3421
2BYD Sea Lion 06 EV359
3ZEEKR 001229
4VW ID.UNYX203
5ZEEKR 7X172

На рынке подержанных электромобилей первое место традиционно занял Nissan Leaf. Также украинцы активно покупали Tesla Model Y, Tesla Model 3, Chevrolet Bolt и Renault Zoe.

МестоПодержанные электромобилиКоличество
1Nissan Leaf1592
2Tesla Model Y1468
3Tesla Model 31355
4Chevrolet Bolt613
5Renault Zoe553

Резкое падение спроса может быть связано с несколькими факторами: общей ситуацией на авторынке, колебаниями валютных курсов, покупательной способностью украинцев и ожиданиями относительно возможных изменений в правилах налогообложения электромобилей.

Несмотря на спад, электромобили по-прежнему занимают заметную долю на украинском авторынке. Особенно это касается подержанных моделей, которые стоят дешевле новых и пользуются уже устоявшимся спросом среди покупателей.

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