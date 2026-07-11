Украинцам надоели электромобили: спрос упал почти вдвое

В Украине заметно снизился спрос на электромобили. По данным «Укравтопрома», в первом полугодии 2026 года украинский автопарк пополнился 15 221 транспортным средством с нулевым уровнем выбросов, то есть BEV.

По сравнению с первым полугодием 2025 года этот показатель сократился вдвое. Больше всего сократилось количество регистраций легковых электромобилей.

Какие электромобили покупали украинцы

Всего за шесть месяцев 2026 года в Украине зарегистрировали:

14 404 легковых электромобиля — на 53 % меньше, чем в прошлом году;

817 коммерческих электромобилей — на 17 % меньше, чем в первом полугодии 2025 года.

При этом доля новой техники среди всех регистраций электромобилей практически не изменилась. В 2026 году она составила 19%, тогда как в прошлом году была на уровне 18%. Это означает, что украинцы по-прежнему преимущественно покупают подержанные электромобили, хотя доля новых моделей немного выросла.

Самые популярные новые и подержанные модели

Среди новых электромобилей в первом полугодии 2026 года лидером стал BYD Leopard 3. Также в пятерку самых популярных вошли модели BYD, ZEEKR и Volkswagen.

Место Новые электромобили Количество 1 BYD Leopard 3 421 2 BYD Sea Lion 06 EV 359 3 ZEEKR 001 229 4 VW ID.UNYX 203 5 ZEEKR 7X 172

На рынке подержанных электромобилей первое место традиционно занял Nissan Leaf. Также украинцы активно покупали Tesla Model Y, Tesla Model 3, Chevrolet Bolt и Renault Zoe.

Место Подержанные электромобили Количество 1 Nissan Leaf 1592 2 Tesla Model Y 1468 3 Tesla Model 3 1355 4 Chevrolet Bolt 613 5 Renault Zoe 553

Резкое падение спроса может быть связано с несколькими факторами: общей ситуацией на авторынке, колебаниями валютных курсов, покупательной способностью украинцев и ожиданиями относительно возможных изменений в правилах налогообложения электромобилей.

Несмотря на спад, электромобили по-прежнему занимают заметную долю на украинском авторынке. Особенно это касается подержанных моделей, которые стоят дешевле новых и пользуются уже устоявшимся спросом среди покупателей.