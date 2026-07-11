Украинцам надоели электромобили: спрос упал почти вдвое

В Украине заметно снизился спрос на электромобили. По данным «Укравтопрома», в первом полугодии 2026 года украинский автопарк пополнился 15 221 транспортным средством с нулевым уровнем выбросов, то есть BEV.
По сравнению с первым полугодием 2025 года этот показатель сократился вдвое. Больше всего сократилось количество регистраций легковых электромобилей.
Какие электромобили покупали украинцы
Всего за шесть месяцев 2026 года в Украине зарегистрировали:
- 14 404 легковых электромобиля — на 53 % меньше, чем в прошлом году;
- 817 коммерческих электромобилей — на 17 % меньше, чем в первом полугодии 2025 года.
При этом доля новой техники среди всех регистраций электромобилей практически не изменилась. В 2026 году она составила 19%, тогда как в прошлом году была на уровне 18%. Это означает, что украинцы по-прежнему преимущественно покупают подержанные электромобили, хотя доля новых моделей немного выросла.
Самые популярные новые и подержанные модели
Среди новых электромобилей в первом полугодии 2026 года лидером стал BYD Leopard 3. Также в пятерку самых популярных вошли модели BYD, ZEEKR и Volkswagen.
|Место
|Новые электромобили
|Количество
|1
|BYD Leopard 3
|421
|2
|BYD Sea Lion 06 EV
|359
|3
|ZEEKR 001
|229
|4
|VW ID.UNYX
|203
|5
|ZEEKR 7X
|172
На рынке подержанных электромобилей первое место традиционно занял Nissan Leaf. Также украинцы активно покупали Tesla Model Y, Tesla Model 3, Chevrolet Bolt и Renault Zoe.
|Место
|Подержанные электромобили
|Количество
|1
|Nissan Leaf
|1592
|2
|Tesla Model Y
|1468
|3
|Tesla Model 3
|1355
|4
|Chevrolet Bolt
|613
|5
|Renault Zoe
|553
Резкое падение спроса может быть связано с несколькими факторами: общей ситуацией на авторынке, колебаниями валютных курсов, покупательной способностью украинцев и ожиданиями относительно возможных изменений в правилах налогообложения электромобилей.
Несмотря на спад, электромобили по-прежнему занимают заметную долю на украинском авторынке. Особенно это касается подержанных моделей, которые стоят дешевле новых и пользуются уже устоявшимся спросом среди покупателей.