Что в автомобиле чаще всего ломается летом: данные 18 миллионов диагностических сеансов

Летняя поездка на автомобиле часто становится серьёзным испытанием для машины. Высокая температура, долгий путь, салон, заполненный пассажирами, и багажник с вещами могут быстро выявить проблемы, которые раньше почти не давали о себе знать.

Компания Carly, занимающаяся диагностикой автомобилей с помощью OBD-сканера и мобильного приложения, проанализировала 18 млн диагностических сессий. Данные собирались с 1 июня по 31 августа 2025 года. На основе этого был составлен рейтинг автомобильных узлов, в которых чаще всего выявлялись скрытые неисправности в летний сезон.

Чаще всего проблемы возникают с двигателем

Первое место заняли неисправности двигателя. Они были зафиксированы в 57,8 % проанализированных автомобилей. Речь идет не только о серьезных поломках, когда машина уже не может ехать. Часто это скрытые неисправности, связанные с фильтром твёрдых частиц DPF, свечами накаливания или системами контроля работы двигателя.

Опасность таких неисправностей заключается в том, что водитель может долго не замечать проблему. Но во время длительной поездки, особенно в жару, нагрузка на двигатель возрастает, и скрытая неисправность может перерасти в настоящую поломку.

Кондиционер — вторая зона риска

На втором месте оказалась система кондиционирования. Неисправности в её работе были выявлены в 33,7 % автомобилей.

Чаще всего речь идет о проблемах с датчиками качества воздуха, датчиками запотевания, связью между элементами климатической системы или неправильным давлением хладагента. Для лета это особенно неприятно: кондиционер может работать слабее, нестабильно охлаждать салон или полностью выйти из строя именно во время дальних поездок.

Электроника может испортить поездку

Третье место в рейтинге занимают системы предупреждения и приборная панель. Такие неисправности были выявлены в 30,7 % автомобилей. Это могут быть сбои связи между электронными модулями, проблемы с передачей информации на приборную панель или нестабильное питание.

Еще у 18,5 % автомобилей были зафиксированы сбои в работе системы стабилизации. Они могут быть связаны с датчиками, питанием блоков управления или некорректной информацией, на основе которой работает система.

Отдельная категория — общие проблемы с электроникой. Они были выявлены в 17,4 % автомобилей. Сюда входят неисправности системы освещения, низкое напряжение в пультах дистанционного управления, сбои связи между модулями и проблемы с системами доступа к автомобилю.

Что нужно проверить перед дальней поездкой

Перед летней поездкой не стоит ограничиваться лишь проверкой давления в шинах и уровня масла. Лучше провести комплексную проверку автомобиля, особенно если впереди несколько сотен километров пути.

Прежде всего стоит обратить внимание на:

неисправности двигателя и выхлопной системы;

состояние кондиционера;

уровень и давление хладагента;

аккумулятор и напряжение бортовой сети;

работу электронных систем безопасности;

ошибки, сохраненные в блоках управления.

Даже если автомобиль ежедневно ездит без видимых проблем, это не гарантирует, что он без предварительной подготовки выдержит дальное летнее путешествие. Некоторые неисправности долгое время остаются незаметными, а проявляются именно тогда, когда машина работает под повышенной нагрузкой.

Поэтому перед отпуском или дальним путешествием стоит провести хотя бы базовую компьютерную диагностику. Это дешевле и проще, чем ждать эвакуатор на трассе в жару.