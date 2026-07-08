Искусственный интеллект стали использовать для проверки автомобилей прямо во время движения

Искусственный интеллект всё активнее выходит за рамки чат-ботов и генерации изображений. Теперь он помогает правоохранительным органам проверять автомобили ещё во время движения, анализируя данные в режиме реального времени и определяя, какие транспортные средства следует остановить для тщательной проверки.

Одной из первых такие технологии начала внедрять Испания. Там дорожные службы используют мобильные комплексы на базе ИИ, которые могут проверять транспортные средства ещё до их остановки. Новое оборудование должно помочь быстрее выявлять автомобили, которые могут нарушать правила или иметь технические неисправности.

Речь идет о мобильных комплексах, которые можно устанавливать в служебных автомобилях. Они объединяют в себе камеры, систему распознавания номерных знаков, программное обеспечение на базе ИИ и технологию DSRC — беспроводной обмен данными на коротких расстояниях.

Как работает система

Технология DSRC позволяет считывать информацию с транспортного средства без его остановки. В случае грузовиков и автобусов система может удаленно проверять данные тахографа: время работы водителя, обязательные перерывы и периоды отдыха.

Камеры DSRC для дистанционного управления транспортными средствами в Испании

Одновременно камеры распознают номерные знаки, а программное обеспечение сверяет информацию с базами данных. Так можно быстро проверить, есть ли у транспортного средства действующая страховка, актуальный техосмотр и нет ли признаков нарушений.

Искусственный интеллект анализирует информацию в режиме реального времени и помогает службам определить, какие именно автомобили следует остановить для более тщательной проверки. Это должно сократить количество случайных остановок и сделать контроль более точным.

Кого будут проверять в первую очередь

Прежде всего, новая система ориентирована на грузовики и автобусы. Причина — контроль рабочего времени профессиональных водителей, ведь переутомление за рулем остается одним из серьезных факторов риска на дорогах.

На развитие проекта уже выделено 4,4 млн евро. Планируется создать восемь стационарных пунктов контроля и оснастить службы восемью мобильными комплексами с технологией DSRC.

Кроме того, мобильные технические подразделения смогут проверять состояние тормозов, подвески, рулевого управления, освещения, шин, уровень выбросов и общее техническое состояние транспортных средств. По данным испанских служб, в ходе внеплановых проверок серьёзные или опасные неисправности обнаруживаются примерно у 25 % транспортных средств.

Затронет ли это легковые автомобили

Пока что основное внимание уделяется коммерческому транспорту. Однако возможности системы позволяют предположить, что в будущем её можно будет адаптировать и для легковых автомобилей.

Испания уже использует камеры, фиксирующие превышение скорости на большом расстоянии, а также системы для выявления проезда на красный свет. Часть такого оборудования также использует алгоритмы искусственного интеллекта.

Для водителей это означает, что дорожный контроль в Европе становится всё более технологичным. Проверка может проводиться ещё до того, как автомобиль остановят, а решение об остановке всё чаще будет приниматься на основе автоматического анализа данных.