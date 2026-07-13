Tesla Model Y L отправляется в Европу, а версия Performance станет мощнее

Tesla готовит обновление для топовой версии своего бестселлера — Model Y Performance. Документ, поданный в китайское Министерство промышленности и информационных технологий (MIIT), раскрывает изменения в силовой установке, которые могут повлиять на ходовые характеристики автомобиля.

Что изменится

Нынешняя Tesla Model Y Juniper Performance, дебютировавшая в августе 2025 года, оснащена двумя электродвигателями общей мощностью 460 к.с., полным приводом и разгоном до 100 км/ч за 3,5 секунды.

Согласно представленным документам, обновленная версия сохранит схему с двумя двигателями — передним и задним, — но передний станет мощнее и будет развивать 176 кВт, тогда как задний обеспечит 291 кВт. В сумме водитель получит в распоряжение от 500 до 600 к.с. Это, скорее всего, несколько улучшит время разгона до «сотни», хотя кардинальной разницы ожидать не стоит. Существенных изменений в архитектуре платформы, аккумуляторе или других узлах не предвидится. Автомобиль сначала дебютирует в Китае, а впоследствии должен выйти на другие рынки, включая Европу — точная дата премьеры пока неизвестна.

Model Y L приближается к Европе

Параллельно появились новости о удлиненной версии Model Y — Model Y L, которую заметили во время дорожных испытаний в Европе, что свидетельствует о приближении европейского дебюта. Новая версия будет иметь длину почти 5 метров, больше пространства для пассажиров и багажа (368 литров по сравнению с базовой версией), стандартную шестиместную компоновку и увеличенную батарею емкостью 88 кВт·ч, что по циклу WLTP обеспечит запас хода до 680 км. Для многих покупателей эта модель может стать интересной альтернативой снятой с производства Model X.

Ожидается, что Model Y L будет стоить дороже, чем нынешняя версия Long Range с полным приводом, которая в Польше сейчас продается почти за 235 тыс. злотых (около 2,75 млн грн). Точные подробности о цене и дате выхода пока не раскрываются.