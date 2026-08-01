Пробить «стену памяти»: китайцы первыми выпустили контроллер стандарта CXL 3.2

Китайская компания Montage Technology приступила к пробному производству контроллера памяти MXC — по её данным, первого в мире чипа с поддержкой новейшей версии стандарта CXL 3.2. Разработка решает одну из главных проблем современных дата-центров, известную как «стена памяти».

Что это за «стена» и при чём здесь ИИ

В классической серверной архитектуре оперативная память жестко привязана к процессору: увеличить объем памяти можно только за счет установки новых процессоров. Для эпохи крупных языковых моделей, требующих колоссальных объемов быстрой памяти, это стало узким местом. Стандарт CXL (Compute Express Link) разрушает эту связь: он позволяет процессорам, ускорителям и памяти взаимодействовать через высокоскоростную шину PCI Express, а память — наращивать отдельными модулями и даже объединять в общие пулы для нескольких серверов.

Чип Montage и является «умным мостом» в этой схеме: он на лету преобразует CXL-запросы процессора в команды для внешних модулей DDR5.

Параметр Значение Стандарт CXL 3.2 (тип 3) + PCIe 6.x Скорость интерфейса до 64 ГТ/с Память два контроллера DDR5 со скоростью до 8000 МТ/с Совместимость Intel Xeon, AMD EPYC

Кто уже в игре

Показательно, что разработку китайской компании публично поддержали ключевые игроки отрасли: Samsung и SK hynix уже интегрировали контроллер в свои будущие CXL-продукты и завершили первичную валидацию, а представители AMD высказали одобрительные комментарии. Для Пекина это ещё и имиджевый момент — китайский чип оказался на переднем крае открытого серверного стандарта, который будет определять архитектуру дата-центров следующего десятилетия.

Впрочем, пока речь идет о пробном производстве: реальное влияние этой технологии будет зависеть от того, насколько широко производители серверов внедрят CXL 3.2 в коммерческие продукты.

Напомним, ранее мы писали, что дата-центры для ИИ сталкиваются с проблемами не только с памятью, но и с энергоснабжением: Crusoe и Aalo Atomics строят первый вычислительный центр, питающийся от собственных модульных ядерных реакторов.