Sony розробила DualShock із вбудованою PS1, але поховала проєкт через роялті

У мережі з’явилися подробиці про один із найнезвичайніших прототипів в історії PlayStation. Йдеться про експериментальний пристрій під назвою PlayStation PUGA — контролер, зовні схожий на звичайний геймпад DualShock, але з повноцінною консоллю PlayStation 1 усередині.

Як працював пристрій

Про прототип розповів колишній розробник Sony Брайан «Biscuit» Уотсон. PlayStation PUGA живився від батарейок і підключався безпосередньо до телевізора за принципом plug-and-play, дозволяючи запускати ігри без окремої приставки — фактично щось на кшталт PSP без екрана. Для зберігання ігор використовувалася 4-гігабайтна карта пам’яті, розрахована приблизно на десяток тайтлів.

Пристрій розробляли спеціально для ринку Бразилії, де через особливості імпорту традиційні консолі були менш доступними для покупців.

Чому проєкт закрили

Причиною скасування стали суперечки щодо роялті. За словами Уотсона, ліцензійний підрозділ Sony так і не зміг узгодити умови виплат ігровим студіям — розробникам пропонували лише близько 10 центів за кожну продану копію гри, що студії вважали неприйнятним. У результаті, попри те що робочий прототип був повністю готовий, компанія так і не випустила пристрій на ринок.