Redmi підняла ціни на популярні смартфони

Компанія Xiaomi офіційно переглянула ціни на частину модельного ряду REDMI — і зміни виявились не на користь покупців. 6 липня 2026 року вартість кількох конфігурацій зросла одразу на кількох ринках.

Так, версія з 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ накопичувача тепер коштує 2799 юанів (≈18 470 грн) замість попередніх 2599 (≈17 150 грн). Модифікація 16 ГБ+256 ГБ подорожчала до 3099 юанів (≈20 450 грн) з 2899 (≈19 130 грн). За версію 12 ГБ+512 ГБ доведеться віддати вже 3399 юанів (≈22 430 грн) проти 3199 (≈21 110 грн) раніше. Комплектація 16 ГБ+512 ГБ зросла в ціні до 3699 юанів (≈24 410 грн) з 3499 (≈23 090 грн), а топовий варіант 16 ГБ+1 ТБ тепер коштує 4199 юанів (≈27 710 грн) замість 3999 (≈26 390 грн).

Це вже не перше підвищення цін REDMI цього року. Ще в квітні Xiaomi попереджала про перегляд рекомендованих роздрібних цін на деякі пристрої бренду, тоді флагманський Redmi K90 Pro Max подорожчав приблизно на 30 доларів. Причиною тоді, як і зараз, назвали суттєве зростання вартості ключових комплектуючих — насамперед чипів пам’яті — на глобальному ринку.

Проблема має системний характер і зачіпає не лише Xiaomi: у березні 2026 року хвилю підвищення цін на китайському ринку відкрила OPPO, за нею пішли vivo та iQOO. Дефіцит і подорожчання пам’яті виробники пов’язують із бурхливим розвитком штучного інтелекту, дата-центри для якого споживають величезні обсяги чипів пам’яті, тоді як виробничі потужності не встигають за попитом.

За прогнозами аналітиків, тиск на ціни збережеться щонайменше до кінця 2026 року, тому нові підвищення цін на пристрої Xiaomi та Redmi найближчим часом виключати не варто.