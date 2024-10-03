Для фанатів S.T.A.L.K.E.R 2 випустять спеціальну GeForce RTX 4070 Ti Super

Від звичайної RTX 4070 Ti Super відеокарта відрізнятиметься оздобленням і забарвленням. Один із вентиляторів відеокарти прикрасили знаком радіаційної небезпеки, інший – логотипом гри. Корпус виконаний у темно-зеленому кольорі: його навскіс перетинають три помаранчеві смуги. Також на відеокарті можна помітити потертості та сліди кігтів.

Нагадаємо, що в GeForce RTX 4070 Ti Super встановлено графічний процесор NVIDIA AD103 з 8448 ядрами CUDA і 16 Гбайт пам’яті GDDR6X. Максимальна частота місцевого графічного процесора – 2 610 МГц, пропускна здатність пам’яті – 672,3 ГБ

Інсайдери повідомляють, що RTX 4070 Ti Super у стилі S.T.A.L.K.E.R 2 постачатиметься разом з грою. Нагадаємо, що гра від GSC Game World вийде 20 листопада цього року на ПК і Xbox Series X|S.