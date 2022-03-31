Black Shark 5: ігровий смартфон за доступною ціною

Крім еталонного ігрового флагмана Black Shark 5 Pro китайський бренд геймерської електроніки також представив і більш доступну за ціною базову модель без приставки Pro в назві.





Black Shark 5 обладнаний 6,67-дюймовим AMOLED-екраном з роздільною здатністю Full HD+ 2400 х 1080 пікселів з підвищеною частотою оновлення картинки в 144 Гц та підтримкою розширеного динамічного діапазону HDR10. Основою моделі став уже не флагманський, але також потужний процесор Qualcomm Snapdragon 870.

Основна камера представлена ​​головним 64-мегапіксельним сенсором, доповненим двома допоміжними датчиками роздільною здатністю 13 та 2 мегапікселі. Фронтальна камера має роздільну здатність 16 мегапікселів. Акумулятор ємністю 4650 мач підтримує швидку зарядку потужністю 120 Вт. Є такі ж як у топової версії висувні кнопки з магнітним приводом Magnetic Shoulder 2.0.

Базова версія Black Shark 5 з 8 Гбайт оперативної та 256 Гбайт постійної пам’яті оцінена в 441 долар.

Якщо такої продуктивності вам здається забагато, то Oppo та Redmi випустили цікаві середнячки. Також днями в мережу злили зображення Galaxy M53 від Samsung, який в притул наближається по параметрах до A73.

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