Еталон автономності: яким буде Sony Xperia 5 IV і чому мріяти про нього можна вже зараз?

Компактні потужні смартфони у 2022 році мають неабияку популярність, тож Sony готує шанувальникам бренду дуже цікавий апарат. Відносно маленький корпус на тлі флагманського процесора і знаних можливостей камери напевне зробить з Sony Xperia 5 IV насправді унікальний екземпляр.





Новинка отримає потужний процесор Snapdragon 8 Gen 1 з тактовою частотою до 3 ГГц та відеоядром Adreno 730. Оперативна пам’ять буде представлена швидкісними модулями на 8 або 12 ГБ, а внутрішній накопичувач передбачено на 128 або 256 ГБ.

Смартфону Sony Xperia 5 IV обіцяють компактний дисплей з діагоналлю 6,1 дюйма високої роздільної здатності, тож маємо сподівання на якісну картинку та енергоефективність моделі. Виробник подбав про комфортну частоту оновлення кадрів та додаткові засоби захисту очей від втоми.

Камерафон отримає три об’єктиви для основної камери з роздільною здатністю по 12 Мп кожен. Набір включатиме ширококутній, надширококутній та телефото модулі. Світлосила становитиме f/1.7, f/2.5 та f/3.5, тож можна розраховувати на справжні художні знімки за будь-яких умов освітлення. Селфі камера також матиме роздільну здатність у 12 Мп. Завдяки якісним великим матрицям та штучному інтелектові, телефон стане гідним конкурентом визнаним камерафонам цього сезону.

Традиційно для смартфонів Sony новинка отримає потужний об’ємний звук, засоби програмного енергозберігання та вологозахист. Програмною базою телефону обрали найновішу Android 13.

Автономність – сильна сторона цієї моделі, адже за наявності потужного акумулятора на 5000 мАг витрати енергії є мінімальними. Сучасний економічний процесор та компактний за сьогоднішніми стандартами екран дають змогу працювати Sony Xperia 5 IV досить довго без підключення до електромережі. Передбачена швидка зарядка, проте фактична потужність живлення досі тримається у таємниці. А для зручності поповнення енергії смартфон вперше у своїй лінійці отримає індукційну бездротову зарядку Qi.

Офіційна презентація Sony Xperia 5 IV відбудеться протягом найближчих двох місяців, проте вартість новинки поки не розголошується.