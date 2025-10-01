Рекордсмен автономності: iPhone 17 Pro показав найкращий час роботи в історії Pro-серії

Новий iPhone 17 Pro встановив рекорд автономності серед моделей Pro-серії від Apple. За результатами тестів, що імітують середнє повсякденне навантаження, смартфон продемонстрував значний приріст часу роботи, обійшовши своїх попередників.

Модель iPhone 17 Pro з акумулятором ємністю 3998 мА·год пропрацювала 15 годин і 23 хвилини. Для порівняння, торішній iPhone 16 Pro, який мав батарею на 3582 мА·год, показував результат 14 годин і 17 хвилин. Таким чином, автономність нового “професіонала” зросла більш ніж на одну годину.

Незмінним лідером залишається більший iPhone 17 Pro Max із часом роботи майже 18 годин. Базовий iPhone 17 також показав високий результат — 14 годин і 59 хвилин.

Порівняння з конкурентами:

Новий iPhone 17 Pro вигідно виділяється на тлі основних конкурентів:

Модель Час роботи (середнє навантаження) iPhone 17 Pro 15 годин 23 хвилини Samsung Galaxy S25 13 годин 9 хвилин Google Pixel 10 Pro 10 годин 10 хвилин

Результати в специфічних режимах:

У детальних тестах iPhone 17 Pro також демонструє вражаючі показники:

У режимі розмови: 23 години 14 хвилин.

23 години 14 хвилин. У режимі перегляду відео: 22 години 47 хвилин.

22 години 47 хвилин. У режимі серфінгу в мережі: 12 годин 39 хвилин.

12 годин 39 хвилин. В іграх: 10 годин 14 хвилин.

Зростання автономності стало можливим завдяки поєднанню збільшеної ємності акумулятора та, ймовірно, оптимізованої енергоефективності нового процесора Apple. Ці показники роблять iPhone 17 Pro найвитривалішим флагманом серед усіх моделей Pro-серії, випущених компанією Apple.