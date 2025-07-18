iPhone 17 Pro отримає унікальний колір

У мережі з’явилася інформація про те, що iPhone 17 Pro отримає новий ексклюзивний колір, візуально пов’язаний з естетикою iOS 26.

Джерело з Китаю під ніком Instant Digital повідомляє, що цей відтінок нібито заснований на «рідкому склі» — він виглядає білим, але змінюється в залежності від освітлення і кута огляду. Такий ефект нагадує глянцеву, динамічну текстуру, що може бути відсиланням до нового інтерфейсу Liquid Glass UI в iOS 26.

Ця інформація збігається з недавнім інсайдом порталу MacWorld, в якому білий колір був вказаний серед варіантів для всіх моделей лінійки iPhone 17, включаючи Air, Pro і Pro Max. Разом з ним також очікуються темно-синій, мідно-помаранчевий, сірий і чорний кольори. Однак можливий «рідкий» відтінок може виявитися окремим експериментом Apple — в аксесуарах сторонніх брендів він позначений як «Прозорий», що лише додає інтриги.

Якщо Apple дійсно використовує новий корпус зі скла та алюмінію в iPhone 17 Pro, то це розширить спектр можливих колірних рішень — на відміну від титану в торішніх моделях. Чекаємо на вересневу презентацію, щоб побачити, чим нас здивує Apple.