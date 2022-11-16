Китайці випустили смартфон, схожий на iPhone 13, за смішно низькою ціною

LeEco – китайський бренд, який пару років тому шумів на глобальному ринку і погрожував перевершити Xiaomi, але зазнав фіаско і тепер займається виробництвом дешевих апаратів, що нахабно копіюють дизайн у Apple. Днями його асортименти поповнився черговим клоном iPhone 13.

Модель під назвою LeTV Y1 Pro+ оцінили в 70 $. За такі гроші девайс пропонує 12-нанометровий процесор Unisoc T610 та 4/64 ГБ пам’яті у базовій конфігурації. Спереду встановлений 6.5-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1560х720 пікселів та чубчик. Рамки на рендерах дуже тонкі, але насправді вони будуть набагато товстішими. Це ми вже проходили у попередній моделі Letv Y1 Pro.

Також апарат отримав подвійну камеру з роздільною здатністю 8+2 МП та акумулятор ємністю 4000 мАг. Для підключення зарядного пристрою передбачено порт Type-C, а не microUSB. Щоправда, швидкої зарядки немає – потужність комплектного блоку складає стандартні 10 Вт.

А ось як свій витвір оцінив виробник:

LeTV Y1 Pro+ 4/64 ГБ – $70;

LeTV Y1 Pro+ 4/128 ГБ – $84;

LeTV Y1 Pro+ 4/256 ГБ – $113.

Поки новинка доступна лише в Китаї, про появу пристрою за межами піднебесної не повідомляється.