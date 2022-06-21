Міні-ПК з клавіатурою та тачпадом коштує всього 150 $. Що він уміє?

21 червня стартували замовлення комп’ютера Abacus Basic від лондонського стартапу Pentaform. Головною особливістю новинки є низька ціна – $150, а також той факт, що комп’ютер виконано у форм-факторі клавіатури.





Abacus Basic призначений для офісної роботи або навчання, за рахунок компактних габаритів він без проблем вміщується в рюкзак. Праворуч від клавіатури замість цифрового блоку розташовується тачпад. Для підключення до монітора можна використовувати HDMI або VGA-порти, а під периферію передбачені роз’єми USB-A і USB-C. Крім того, до Abacus Basic можна підключати навушники через мініджек, якщо гучності вбудованих динаміків виявиться недостатньо. Також передбачено Ethernet-роз’єм.

Як процесор використовується чіпсет Intel Atom x5-Z8350 Cherry Trail, оснащений вбудованим графічним ядром Intel Gen8 HD. Компанію йому становлять до 8 ГБ оперативної та 512 ГБ постійної пам’яті. Подібної начинки цілком вистачить для роботи в декількох вкладках Google Chrome та офісних додатках. Працює пристрій під керуванням Windows 10.

Виробник заявляє, що їхній комп’ютер спокійно проживе кілька років при щоденному використанні. За бажанням власник може від’єднати ліву частину пристрою, де знаходиться материнка та процесор, та використовувати Abacus Basic просто як клавіатуру з тачпадом.

Старт продажів Abacus Basic запланований на кінець червня. На офіційному сайті вже відкрито реєстрацію, що дозволяє стати одним із перших покупців, а також отримати знижку у розмірі 20%. Ще раз нагадаємо, що вартість девайсу – $150.