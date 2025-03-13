Поціновувачі спорту можуть купляти телевізори Samsung зі знижкою 64 відсотки

Samsung запустила у продаж комплект телевізорів для затятих фанатів студентського баскетболу, повідомляє SamMobile. Набір називається Buzzer Beater Bundle і включає смарт-ТВ декількох розмірів.

ТБ мають діагональ від 55 до 98 дюймів. Розміщувати їх пропонується, як на цьому фото:

Задум у тому, щоб на кожен із телевізорів транслювався окремий матч або навіть кілька матчів. Оскільки найчастіше ігри проходять одночасно, стежити за ними на одному екрані навряд чи вийде.

“У день транслюється 32 гри по восьми мережах і каналах, і завдяки нашій акції шанувальники баскетболу зможуть дивитися кожну хвилину ігор, не жертвуючи розміром екрану, якістю або чіткістю”, – йдеться в прес-релізі Samsung.

Усі моделі з набору підтримують функцію Multi View, яка дозволяє розділити екран на кілька частин та дивитися трансляцію з кількох джерел.

У Buzzer Beater Bundle входять такі моделі смарт-ТВ:

Один 98-дюймовий Crystal UHD (DU9000) 4K.

Один 65-дюймовий Neo QLED (QN900D) 8K.

Три 65-дюймові Neo QLED (QN85D) 4K.

Три 55-дюймові QLED (Q70D) 4K.

Ці пристрої, якщо їх купувати окремо, коштуватимуть більш ніж 16 000 доларів. У наборі їх продають за 10300 доларів.