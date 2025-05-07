Всі версії iPhone 17 Pro отримають однаковий розмір оперативки
Як повідомляє Gizchina, посилаючись на дані інсайдерів, всі модифікації смартфонів Apple iPhone 17 Pro отримають 12 ГБ оперативної пам’яті. Раніше iPhone лінійки Pro комплектувалися тільки 8 ГБ ОЗУ навіть у версіях з терабайтовим флеш-накопичувачем.
Близько 70% чіпів пам’яті для всіх моделей серії iPhone 17 буде виробляти Samsung, решта 30% — SK Hynix і Micron у зв’язці з LG Innotek і Shinko Electric of Japan відповідно. Примітно, що базова версія iPhone 17, за попередніми даними, буде комплектуватися лише 8 ГБ пам’яті. А ось щодо надтонкого iPhone 17 Air дані розходяться — новинка може отримати як 8, так і 12 ГБ ОЗУ. Другий варіант більш імовірний — на його користь висловлювався авторитетний експерт з «яблучної» продукції Мінг-Чі Куо.
У Gizchina припускають, що Apple пішла на збільшення обсягу оперативної пам’яті iPhone 17 Pro через вимогливість до ОЗУ додатків з функціями штучного інтелекту. Ймовірно, 8 ГБ не завжди достатньо, щоб забезпечити при роботі з подібним ПЗ комфортний користувацький досвід.