Перші зображення гнучкого Motorola RAZR 3 опинилися в мережі

Мало хто пам’ятає часи, коли смартфони Motorola RAZR вважалися чимось престижним, модним і володіючи таким апаратом, ви точно могли привернути до себе увагу оточуючих. Зараз брендом володіють китайці і вони намагаються повернути ці часи, випускаючи розкладачки з гнучким екраном.





Пристрої хітами не стали, а перший подібний апарат і зовсім був повний косяків, через що його погано зустріли як критики, так і користувачі. Друга модель вийшла трохи кращою, але і їй не вдалося досягти комерційного успіху. Очевидно, виробника це не бентежить, інакше як пояснити той факт, що зараз він готує третій Motorola RAZR.



Апарат уже встиг засвітитись на зображеннях. За ними можна зробити висновок, що гаджет буде схожий на Samsung Galaxy Z Flip, але з більш гладкими краями.Ь Передбачається, що на спинці Motorola RAZR 3 буде встановлено подвійну камеру 50+13 МП, а спереду дислокують фронталку на 32 МП.

Як процесор називають Snapdragon 8 Gen 1, 8/12 ГБ оперативної пам’яті, 128/256 ГБ постійною, а також екран з роздільною здатністю FHD+ і підвищеною герцовкою. Анонс має відбутися влітку — у липні чи серпні.