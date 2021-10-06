Дівчина уникла смерті завдяки «розумному» годиннику

21-річна дівчина поділилася історією свого порятунку за допомогою “розумного” годинника – він вчасно попередив власницю про проблеми зі здоров’ям.





Дівчина зізналася , що після початку пандемії коронавірусної інфекції у неї почали змінюватися харчові звички. Зокрема, турбуючись про зайву вагу вона урізала свій раціон, вживаючи до 600 кілокалорій щодня. За її словами, її меню складалося лише з овочів і коли без цукру, завдяки чому вона досягла ваги в 39,5 кілограм. Крім іншого дівчина займалася фізичною активністю.

Проблем зі здоров’ям дівчина не помічала, проте ризики передчасної смерті продовжували рости, і тривогу забив вже “розумний” годинник. Він моніторив її пульс цілодобово, і почав надсилати їй по 11-12 повідомлень щоночі з попередженням про знижений пульсі – він фіксував близько 40 ударів в хвилину в стані спокою, тоді як нормою вважається 60-90 ударів. Завдяки цим повідомленням дівчина нарешті задумалась про здоров’я і звернула до лікаря, і в результаті уникла смерті від виснаження.