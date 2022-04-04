Hardnews
Бюджетний Intel Core i3-12100F порівняли з дорогим, але старим Intel Core i7-2600 у сучасних іграх
Відео з таким незвичайним порівнянням з’явилося на популярному YouTube-каналі RandomGamingin.
Найдешевший процесор Intel дванадцятого покоління Intel Core i3-12100F порівняли з потужним процесором другого покоління Intel Core i7-2600. Перший випустили 2021 року, другий понад десять років тому — 2011 року.
Різниця в сучасних іграх така:
- Cyberpunk 2077 в 1080p при високих налаштуваннях візуалізації: 91 кадр за секунду (Intel Core i3-12100F), 52 кадри за секунду (Intel Core i7-2600).
- CS:GO в 1080p при низьких налаштуваннях візуалізації: 327 кадрів за секунду (Intel Core i3-12100F), 176 кадрів за секунду (Intel Core i7-2600).
- BioShock Infinite в 1080p при високих налаштуваннях візуалізації: 266 кадрів за секунду (Intel Core i3-12100F), 124 кадри за секунду (Intel Core i7-2600).
- Halo Infinite в 1080p при високих налаштуваннях візуалізації: 101 кадр за секунду (Intel Core i3-12100F), 74 кадри за секунду (Intel Core i7-2600).
- Elden Ring в 1080p при високих налаштуваннях візуалізації: 60 кадрів за секунду (Intel Core i3-12100F), 38 кадрів за секунду (Intel Core i7-2600).
- Forza Horizon 5 в 1080p при найвищих налаштуваннях візуалізації: 119 кадрів за секунду (Intel Core i3-12100F), 75 кадрів за секунду (Intel Core i7-2600).
Як бачимо, незважаючи на вік, Intel Core i7-2600 все ще дозволяє грати у сучасні ігри. Але з Intel Core i3-12100F можна розраховувати на більш високу продуктивність.