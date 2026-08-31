Тамагочі повертається у вигляді кільця: нового віртуального вихованця можна носити на пальці

Легендарний Тамагочі, який у 1990-х змушував мільйони дітей годувати та доглядати за віртуальними істотами, повертається у новому форматі. Японська Bandai представила Tamagotchi Ring — найменший пристрій за всю 30-річну історію серії, який тепер можна буквально носити на пальці.

Розмір новинки становить лише 28 мм. Для порівняння, перший Тамагочі 1996 року мав довжину приблизно 50 мм, тому нова версія становить лише 56% від його розміру. При цьому виробнику вдалося зберегти знайому яйцеподібну форму, кольоровий дисплей і традиційну систему керування.

Екран менший за один дюйм

У Tamagotchi Ring встановлений кольоровий LCD-дисплей діагоналлю всього 0,56 дюйма — найменший екран серед кольорових Тамагочі.

Зменшення пристрою виявилося складнішим завданням, ніж може здатися. Bandai працювала над новинкою близько двох років і фактично заново компонувала внутрішні компоненти. Загалом усередині знаходиться лише 64 деталі, з яких 52 — електронні компоненти, а ще 12 — пластикові частини. Для порівняння, сучасний Tamagotchi Paradise складається зі 116 компонентів.

Окремо інженери переробили систему заряджання. Замість звичайного роз’єму пристрій встановлюється у спеціальний зарядний футляр. Це дозволило заощадити дорогоцінний простір усередині корпусу.

Класичних трьох кнопок на передній панелі більше немає — через брак місця елементи керування перенесли на бокові грані.

Доглядати можна одразу за 30 персонажами

Bandai використала ювілей Тамагочі, щоб зібрати в одному пристрої персонажів із різних поколінь серії. Користувач зможе виростити загалом 30 істот, які з’являлися у Тамагочі протягом останніх трьох десятиліть.

Серед них є персонажі оригінального покоління 1996 року, герої пристроїв середини 2000-х та пізніших кольорових моделей. Як і раніше, результат залежатиме від того, наскільки добре власник годує вихованця, розважає його та доглядає за ним. Передбачені й секретні форми розвитку.

Функціональність теж трохи осучаснили. Наприклад, віртуальному вихованцю можна замовити їжу та ласощі через функцію Tama Delivery — своєрідну цифрову пародію на сучасні сервіси доставки.

Це швидше гаджет, ніж справжнє кільце

Назва Tamagotchi Ring може трохи вводити в оману. Пристрій справді кріпиться на пальці, однак із довжиною 28 мм він значно більший за звичайні смарткільця на кшталт Galaxy Ring або Oura Ring. Фактично це мініатюрний Тамагочі зі спеціальним кріпленням.

Bandai запропонує три варіанти оформлення. У Японії Tamagotchi Ring коштуватиме 7700 єн — приблизно 2100–2200 грн за актуальним курсом. Попередні замовлення вже відкриті, а постачання покупцям заплановане на лютий 2027 року.

Оригінальний Тамагочі дебютував 23 листопада 1996 року, тому поява мініатюрного кільця стала частиною святкування 30-річчя франшизи. За три десятиліття віртуальний вихованець уже встиг побувати брелоком і годинником, а тепер Bandai вирішила зробити наступний крок — переселити його просто на палець.