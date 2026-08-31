Тамагочи возвращается в виде кольца: нового виртуального питомца можно носить на пальце

Легендарный Тамагочи, который в 1990-х заставлял миллионы детей кормить и ухаживать за виртуальными существами, возвращается в новом формате. Японская компания Bandai представила Tamagotchi Ring — самое маленькое устройство за всю 30-летнюю историю серии, которое теперь можно буквально носить на пальце.

Размер новинки составляет всего 28 мм. Для сравнения: первое «Тамагочи» 1996 года имело длину примерно 50 мм, поэтому новая версия составляет всего 56 % от его размера. При этом производителю удалось сохранить знакомую яйцеобразную форму, цветной дисплей и традиционную систему управления.

Экран меньше одного дюйма

В Tamagotchi Ring установлен цветной ЖК-дисплей диагональю всего 0,56 дюйма — самый маленький экран среди цветных Тамагочи.

Уменьшение размеров устройства оказалось более сложной задачей, чем может показаться. Bandai работала над новинкой около двух лет и фактически заново скомпоновала внутренние компоненты. Всего внутри находится всего 64 детали, из которых 52 — электронные компоненты, а ещё 12 — пластиковые детали. Для сравнения: современное Tamagotchi Paradise состоит из 116 компонентов.

Кроме того, инженеры доработали систему зарядки. Вместо обычного разъема устройство устанавливается в специальный зарядный чехол. Это позволило сэкономить ценное пространство внутри корпуса.

Классических трёх кнопок на передней панели больше нет — из-за нехватки места элементы управления перенесли на боковые грани.

Можно одновременно управлять 30 персонажами

Bandai воспользовалась юбилеем Тамагочи, чтобы объединить в одном устройстве персонажей из разных поколений серии. Пользователь сможет вырастить в общей сложности 30 существ, которые появлялись в Тамагочи на протяжении последних трёх десятилетий.

Среди них есть персонажи оригинального поколения 1996 года, герои устройств середины 2000-х годов и более поздних цветных моделей. Как и раньше, результат будет зависеть от того, насколько хорошо владелец кормит питомца, развлекает его и ухаживает за ним. Предусмотрены и секретные формы развития.

Функционал тоже немного обновили. Например, виртуальному питомцу можно заказать еду и лакомства через функцию Tama Delivery — своеобразную цифровую пародию на современные сервисы доставки.

Это скорее гаджет, чем настоящее кольцо

Название Tamagotchi Ring может немного вводить в заблуждение. Устройство действительно крепится на палец, однако с длиной 28 мм оно значительно больше обычных смарт-колец, таких как Galaxy Ring или Oura Ring. Фактически это миниатюрное Тамагочи со специальным креплением.

Bandai предложит три варианта дизайна. В Японии Tamagotchi Ring будет стоить 7700 иен — примерно 2100–2200 грн по актуальному курсу. Предварительные заказы уже открыты, а поставки покупателям запланированы на февраль 2027 года.

Оригинальный Тамагочи дебютировал 23 ноября 1996 года, поэтому появление миниатюрного кольца стало частью празднования 30-летия франшизы. За три десятилетия виртуальный питомец уже успел побывать брелоком и часами, а теперь Bandai решила сделать следующий шаг — переселить его прямо на палец.