Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 может стать первым среди мобильных чипов, преодолевшим отметку в 5 ГГц

Qualcomm может впервые преодолеть психологическую отметку в 5 ГГц в процессорах для смартфонов. Новые подробности о будущем флагманском Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 опубликовал китайский инсайдер Digital Chat Station. Если информация подтвердится, максимальная частота процессора составит 5,01 ГГц.

Речь идет о более поздней версии платформы с модельным номером SM8975. Ранее её называли Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, однако последние утечки указывают на то, что Qualcomm может использовать гораздо более длинное название — Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Официально компания окончательное название пока не объявляла.

По предварительным данным, процессор будет иметь необычную конфигурацию 2+3+3. Два самых производительных ядра будут работать на частоте до 5,01 ГГц, ещё три производительных — до 4,03 ГГц, а три энергоэффективных — до 3,74 ГГц. Таким образом, Qualcomm откажется от схемы с двумя ядрами Prime и шестью одинаковыми производительными ядрами, которую использует нынешний Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Для сравнения: в Snapdragon 8 Elite Gen 5 максимальная частота двух ядер Oryon составляет 4,6 ГГц. Таким образом, новое поколение может повысить пиковую частоту примерно на 9%. Qualcomm официально указывает для текущего чипа два ядра Prime с частотой до 4,6 ГГц и шесть производительных ядер с частотой до 3,62 ГГц.

Qualcomm переходит на 2-нм технологический процесс

Достичь таких частот должен помочь новый технологический процесс. Ожидается, что Snapdragon 8 Elite Gen 6 станет первым флагманским мобильным процессором Qualcomm, изготовленным по 2-нм технологическому процессу TSMC. Предыдущее поколение производится по 3-нм технологическому процессу.

В утечках также упоминается новый графический ускоритель Adreno 850 с шестью вычислительными секциями. Ранее появлялась информация о поддержке оперативной памяти LPDDR6 и накопителей стандарта UFS 5.0, что сделает новую платформу существенным обновлением не только по частоте процессора.

В то же время цифра 5,01 ГГц не означает, что смартфон будет постоянно работать на такой частоте. Это пиковое значение для самых мощных ядер, которое будет использоваться только при соответствующей нагрузке и температуре. В реальных устройствах результат в значительной степени будет зависеть от системы охлаждения и настроек конкретного производителя.

Долго ждать официальных подробностей не придется. Snapdragon Summit 2026 пройдет на Гавайях 22–24 сентября, что уже подтвердила сама Qualcomm. Именно там компания должна представить новое поколение своих флагманских платформ.