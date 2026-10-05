Сколько калорий тратит организм во время печати: расчет для шести часов работы

Шесть часов набора текста на клавиатуре могут соответствовать примерно 546 килокалориям общих энергозатрат для человека массой 70 кг. Однако лишь около 126 ккал из этой суммы приходятся на затраты, превышающие условный уровень покоя. Такой результат дает ориентировочный расчет по метаболическому эквиваленту активности — MET.

В справочнике «Compendium of Physical Activities» набор текста на клавиатуре оценивается в 1,3 MET. Этот показатель отражает расход энергии во время деятельности по отношению к стандартному уровню в состоянии покоя.

Если для упрощенного расчета принять 1 MET как примерно 1 ккал на килограмм массы тела в час, то человек массой 70 кг будет тратить во время печати около 91 ккал в час. За шесть часов это составляет 546 ккал.

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Однако организм расходует энергию даже без работы за компьютером: она необходима для дыхания, кровообращения и других жизненно важных процессов. По той же формуле условные затраты в состоянии покоя составляют 420 ккал за шесть часов. Разница — 126 ккал, или примерно 21 ккал в час.

За пять таких рабочих дней общие затраты составят 2730 ккал, а дополнительные по сравнению с состоянием покоя — всего 630 ккал. Поэтому пересчитывать все 2730 ккал в якобы потерянный благодаря набору текста жир некорректно: большую часть этой энергии организм потратил бы и без клавиатуры.

Кроме того, этот расчет не выделяет расход энергии исключительно на движения пальцев: он касается деятельности в целом. Добавлять к нему отдельное фиксированное количество калорий «за умственную работу» без соответствующих измерений означало бы рисковать двойным подсчетом.

Приведенные цифры — ориентировочная оценка, рассчитанная на основе усредненного коэффициента, а не результат измерения для конкретного человека. Они не доказывают, что шесть часов за клавиатурой обеспечат определенную потерю веса.