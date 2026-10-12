«Нафтогаз» подсказал, как оплатить газ без комиссии. Счета за сентябрь уже пришли

Счета за газ, потребленный в сентябре, уже можно посмотреть онлайн. Первыми их получили те, кто пользуется электронными сервисами «Нафтогаза», а бумажные квитанции будут доставлены позже. При этом компания подсказала, как оплатить «голубое топливо» без комиссии.

Электронный платежный документ доступен с 10 октября в личном кабинете, чат-ботах и мобильном приложении «Куб». Именно в приложении, по данным «Нафтогаза», можно оплатить счет без комиссии. Для этого необходимо:

открыть приложение и перейти в раздел «Оплата»;

выбрать способ «Мой банк»;

найти в списке банк с пометкой «0% комиссии»;

подтвердить платеж в своём банковском приложении.

Оплатить счет за сентябрь необходимо до 25 октября.

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Сколько стоит газ

Цена для бытовых потребителей в октябре не изменилась. В течение всего отопительного сезона 2026–2027 годов украинцы будут платить за газ 7,96 грн за кубометр.

Что изменится в счетах за распределение

Иначе может быть со второй квитанцией — за распределение газа. С 1 октября в Украине начался новый газовой год, поэтому в счетах будут указаны новые объемы потребления и обновленный показатель, от которого зависит ежемесячная плата. Впрочем, считать по-новому начнут не с октября, а с 1 января 2027 года. Сами тарифы на доставку газа пока не пересматривались.

Поэтому, если в квитанции за распределение появятся изменения, следует внимательно проверить указанные объемы и обратиться к своему оператору газораспределительной сети, если они кажутся завышенными.