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Нафтогаз підказав, як оплатити газ без комісії. Вересневі рахунки вже надійшли

Рахунки за газ за вересень уже доступні онлайн. Нафтогаз пояснив, як сплатити їх без комісії в застосунку «Куб», а оплатити потрібно до 25 жовтня.

Автор:
Павло Томенко

Рахунки за газ, спожитий у вересні, вже можна переглянути онлайн. Першими їх отримали ті, хто користується електронними сервісами Нафтогазу, а паперові квитанції доставлять пізніше. Водночас компанія підказала, як розрахуватися за блакитне паливо без комісії.

Зміст:

Електронна платіжка доступна з 10 жовтня в особистому кабінеті, чат-ботах і мобільному застосунку «Куб». Саме в застосунку, за даними Нафтогазу, можна оплатити рахунок без комісії. Для цього потрібно:

  • відкрити застосунок і перейти в розділ «Оплата»;
  • обрати спосіб «Мій банк»;
  • знайти в переліку банк із позначкою «0% комісії»;
  • підтвердити платіж у своєму банківському застосунку.

Оплатити вересневий рахунок потрібно до 25 жовтня.

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Скільки коштує газ

Ціна для побутових споживачів у жовтні не змінилася. Протягом усього опалювального сезону 2026–2027 років українці платитимуть за газ 7,96 грн за кубометр.

Що зміниться в платіжках за розподіл

Інакше може бути з другою квитанцією, за розподіл газу. З 1 жовтня в Україні почався новий газовий рік, тож у рахунках визначать нові обсяги споживання та оновлений показник, від якого залежить щомісячна плата. Втім, рахувати по-новому почнуть не з жовтня, а з 1 січня 2027 року. Самі тарифи на доставку газу поки не переглядали.

Тому, якщо у квитанції за розподіл з’являться зміни, варто уважно перевірити зазначені обсяги та звернутися до свого оператора газорозподільної мережі, якщо вони здаються завищеними.

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