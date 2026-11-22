Китайский автопроизводитель BYD официально представил новый флагманский внедорожник Fang Cheng Bao Ti 9. Автомобиль получил мощную гибридную установку, большой аккумулятор и необычную технологию складного руля. Продажи новинки стартовали в Китае 19 ноября 2026 года.

Модель доступна в трёх комплектациях. Базовая версия 4WD Max стоит 279 900 юаней (примерно 1,88 млн грн), версия 4WD Ultra — 299 900 юаней (2,02 млн грн), а флагманская Foldable Smart Cabin — 329 900 юаней (2,22 млн грн). Цены указаны для китайского рынка без учета возможных затрат на импорт.

Мощность 536 к. с. и зарядка за 9 минут

Fang Cheng Bao Ti 9 построен на новой платформе DMS Super Hybrid, которая сочетает в себе бензиновый турбодвигатель объемом 1,5 литра и два электродвигателя. Совокупная мощность системы составляет 400 кВт (536 л. с.), что позволяет этому крупному внедорожнику разгоняться до 100 км/ч за 4,8 секунды.

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Автомобиль оснащен аккумулятором Blade 2.0 емкостью 66,48 кВт·ч. По китайскому циклу CLTC запас хода исключительно на электротяге достигает 400 км, а общая автономность с полным баком бензина составляет 1630 км. Производитель заявляет, что батарею можно зарядить с 10% до 97% всего за 9 минут на совместимой скоростной зарядной станции.

Несмотря на длину 5270 мм и колесную базу 3130 мм, внедорожник отличается высокой маневренностью. Благодаря поворотным задним колесам и специальному режиму Leopard Turn заявленный радиус разворота составляет всего 3,5 метра. Также предусмотрены блокировки дифференциала, электронные системы контроля тяги и возможность буксировки прицепа массой до двух тонн.

Руль, складывающийся за 10 секунд

Самой интересной особенностью Fang Cheng Bao Ti 9 стала система Foldable Smart Cabin. Специальный механизм позволяет сложить руль на 180 градусов примерно за 10 секунд, освободив дополнительное пространство перед водителем.

Важно, что руль складывается исключительно во время стоянки. Использовать эту функцию во время движения при включенных системах помощи водителю невозможно.

Салон автомобиля рассчитан на шесть пассажиров. Внутри установлены 30-дюймовый панорамный дисплей, 21,4-дюймовый потолочный экран для задних пассажиров, холодильник объемом 11,5 литра и сиденья с подогревом, вентиляцией и массажем.

За помощь водителю отвечает комплекс God’s Eye B с лидаром. Дополнительно предусмотрена система стабилизации автомобиля в случае повреждения шины на высокой скорости и мощные шестипоршневые передние тормоза.

На данный момент Fang Cheng Bao Ti 9 представлен для китайского рынка. Информации об официальном выходе модели в Украине пока нет.