Годами ездят без поломок: названы самые надежные премиальные кроссоверы на рынке

Покупка премиального кроссовера обещает высокий уровень комфорта, современные технологии и мощные двигатели. В то же время сложная конструкция таких автомобилей может обернуться дорогостоящим ремонтом. Британское издание What Car? совместно с компанией MotorEasy провело масштабное исследование надежности автомобилей, которое позволило определить лучшие и самые проблемные модели люксового сегмента.

В рамках исследования What Car? Reliability Survey эксперты собрали ответы 29 967 автовладельцев и проанализировали надежность 199 моделей от 31 производителя. Респондентов спрашивали о неисправностях за последние два года, продолжительности ремонта и затратах на устранение проблем. Средний показатель надежности автомобилей люксового класса составил 92,3%, хотя примерно 24% машин этой категории имели определенные неисправности.

Самые надежные премиальные кроссоверы

Первое место занял Lexus RX четвёртого поколения, выпускавшийся с 2016 по 2022 год. Его рейтинг надёжности составил 97,9%. Лишь 7% опрошенных владельцев этой модели сообщили о неисправностях. Чаще всего проблемы касались кузовных элементов, кондиционера и вспомогательной электроники. При этом все автомобили оставались пригодными к эксплуатации, а ремонт занимал не более одного дня.

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Второе место занял BMW X5 поколения G05 в бензиновых и плагин-гибридных версиях. Автомобиль набрал 96,2 %, продемонстрировав значительно лучшие результаты по сравнению с дизельными модификациями. Замыкает тройку Range Rover Sport предыдущего поколения с показателем 94,9%. Несмотря на репутацию британской марки, эта модель оказалась одной из самых надёжных в своём классе.

Рейтинг надежности премиальных кроссоверов

Место Модель Рейтинг надежности 1 Lexus RX (2016–2022) 97,9 % 2 BMW X5 с бензиновым двигателем / PHEV (с 2018 г.) 96,2 % 3 Range Rover Sport (2014–2022) 94,9 % 4 Land Rover Defender (с 2020 г.) 94,6 % 5 Range Rover Sport (с 2022 г.) 94,2 % 6 Range Rover (2013–2022) 94,1 % 7 Volvo XC90 (с 2015 г.) 90,9 % 8 BMW X5 с дизельным двигателем (с 2018 г.) 87,2 % 9 Mercedes-Benz EQC (2019–2024) 86,5 % 10 Jaguar I-Pace (2018–2024) 86,0 % 11 Land Rover Discovery (с 2017 г.) 84,9 % 12 Audi e-tron (2019–2022) 84,4 % 13 Porsche Cayenne (с 2018 г.) 84,2 % 14 Mercedes-Benz GLE (с 2019 г.) 82,0 % 15 BMW iX (с 2021 г.) 81,0 % 16 Audi Q7 (с 2015 г.) 78,6 %

Важно понимать, что процентный рейтинг не означает долю автомобилей, которые ни разу не ломались. Итоговая оценка учитывает не только количество неисправностей, но и продолжительность ремонта, а также финансовые затраты владельцев. Поэтому даже автомобиль с высоким рейтингом может потребовать дорогостоящего обслуживания.

Почему бензиновый BMW X5 надежнее дизельного

Одним из наиболее интересных результатов исследования стала существенная разница между модификациями BMW X5. Среди владельцев бензиновых и плагин-гибридных версий о неисправностях сообщили примерно 14 %, тогда как среди владельцев дизельных автомобилей — 40 %.

Кроме того, 57 % неисправных бензиновых и гибридных X5 ремонтировали в течение одного дня. У дизельных версий этот показатель составлял всего 11%, а половина автомобилей находилась в сервисных центрах более недели. Наиболее распространенными проблемами дизельных автомобилей оказались неисправности кузовных элементов, выхлопной системы и двигателя.

Британские эксперты также отметили повышение надежности Land Rover Defender. Автомобиль получил 94,6 %, хотя 22 % владельцев сообщали об определенных неисправностях. Чаще всего они касались двигателя и электронных систем. При этом более половины автомобилей, нуждавшихся в ремонте, оставались в мастерских более недели.

Какие премиальные кроссоверы оказались самыми проблемными

Самую низкую оценку среди 16 моделей получил Audi Q7 — 78,6 %. Неисправности возникали у 47 % автомобилей, а чаще всего владельцы жаловались на электронику, двигатель и выхлопную систему. Особенно неприятным оказался финансовый аспект: 29% владельцев, чьи автомобили нуждались в ремонте, заплатили за него более 1500 фунтов стерлингов.

Среди электромобилей больше всего проблем зафиксировали у BMW iX, доля которого составила 81 %. Примерно треть владельцев сообщила о неисправностях, а среди наиболее распространенных причин называли тяговую батарею, электродвигатель и мультимедийную систему. В 62% случаев автомобили с неисправностями не могли продолжать движение до завершения ремонта.

Mercedes-Benz EQC и Jaguar I-Pace также оказались в нижней части рейтинга. В этих моделях особое внимание привлекли проблемы с высоковольтными аккумуляторами и электрическими компонентами.

На что следует обратить внимание при покупке подержанного кроссовера

Модель Что следует проверить перед покупкой Lexus RX Кузов, кондиционер, вспомогательную электронику BMW X5 с бензиновым двигателем / PHEV Двигатель, коробка передач, кузов BMW X5 с дизельным двигателем Двигатель, выхлопную систему, электронику Range Rover Sport Тормозную систему, двигатель, мультимедиа Land Rover Defender Двигатель, электронные системы, мультимедиа Mercedes-Benz EQC Тяговую батарею, электропривод, электронику Jaguar I-Pace Высоковольтную и 12-вольтовую батареи Audi Q7 Электронику, двигатель, выхлопную систему BMW iX Тяговая батарея, электродвигатель, мультимедиа

Результаты исследования показывают, что высокая цена и престиж марки не гарантируют беспроблемной эксплуатации. Особенно важно обращать внимание на конкретное поколение автомобиля, тип силовой установки и историю обслуживания.

В то же время рейтинг основан на опыте британских автовладельцев, поэтому не отражает непосредственно украинские условия эксплуатации, качество местного сервиса или стоимость ремонта. Для покупателей подержанных автомобилей он может служить полезным ориентиром, но не заменяет комплексную техническую диагностику перед покупкой.