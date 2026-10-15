Чтобы изменить температуру, нужно несколько раз коснуться экрана. Почему Euro NCAP не налагает штрафы за сенсорный климат-контроль

Последние краш-тесты Euro NCAP показывают, что часть автопроизводителей наконец-то упрощает управление базовыми функциями, а значит, делает автомобили более безопасными. Однако так поступают далеко не все, а некоторые из наиболее раздражающих водителей решений запрещать не собираются.

С начала 2026 года Euro NCAP в категории «Безопасное вождение» оценивает наличие физических органов управления. Организация требует, чтобы указатели поворота, стеклоочистители и омыватели, аварийная сигнализация, клаксон и кнопка экстренного вызова eCall управлялись отдельными кнопками или рычагами, а не были спрятаны в меню сенсорного экрана.

Программный директор Euro NCAP Алед Уильямс отметил, что тенденция переносить как можно больше функций на экран вызывает в организации не меньшую озабоченность, чем раздражение среди покупателей.

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Кто справился, а кто нет

Среди последних протестированных моделей высокую оценку получил Audi Q7, набравший 100 % за удобство управления основными функциями и 80 % за мультимедийные возможности. Очень хорошо показала себя и Kia EV2. Зато китайский Xpeng X9, как видно с первого взгляда на его салон, слишком полагается на экраны.

Эксперты отмечают, что подходы европейских и китайских производителей заметно различаются, хотя есть и исключения. Например, Geely в этой категории набрала 80 %, так же как и Cupra Raval. Крайним примером неудобства служат Xpeng G9 и Leapmotor C10, где даже положение дефлекторов обдува меняют, проведя пальцем по экрану в отдельном приложении.

Система климат-контроля останется на экране

Больше всего водителей раздражает именно управление климат-контролем через экран. Однако, как пояснил представитель Euro NCAP, организация не планирует заставлять производителей возвращаться к физическим кнопкам для управления климат-контролем. Согласно её критериям, это не самые важные органы управления, а безопасность физических кнопок для этих функций не доказана.

Хорошо и плохо сделанный экран

Впрочем, сенсорное управление климат-контролем тоже бывает разным. Во многих автомобилях основные элементы управления температурой, подогревом и охлаждением сидений постоянно отображаются на экране, например на нижней панели, и до них легко добраться. Так, в Volkswagen T-Roc виртуальные кнопки климат-контроля остаются видимыми даже при включенном CarPlay.

Худший вариант, довольно типичный для многих китайских моделей, заключается в том, что Android Auto или Apple CarPlay полностью перекрывают эти кнопки. Тогда, чтобы изменить температуру, приходится выйти из CarPlay, вернуться на главный экран автомобиля, найти меню климат-контроля и только потом что-то настроить. А чтобы вернуться обратно, снова выполнить несколько действий. Все это время водитель смотрит на экран, а не на дорогу.

Кнопки постепенно возвращаются

По словам экспертов Euro NCAP, физические кнопки медленно, но вернятся в салоны. В новых европейских моделях их становится всё больше, а механическое управление климат-контролем становится стандартом. Volkswagen, например, вернул привычные кнопки климат-контроля в новом ID.Polo. Интересно, что даже китайские автомобили для европейского рынка оснащаются кнопками там, где в версиях для Китая есть только экран или сенсорные панели.

Для украинских покупателей этот нюанс особенно важен. Значительная часть китайских автомобилей поступает в Украину через серый импорт, то есть в версиях для внутреннего рынка Китая. И именно в них физических кнопок может не быть вовсе, в отличие от европейских модификаций тех же моделей.

Прежде чем покупать автомобиль, стоит посидеть в нём полчаса и попробовать включать и выключать различные системы, а также управлять климат-контролем — желательно с включенными CarPlay или Android Auto. Если после такой «игры» вы чувствуете себя растерянными, возможно, стоит поискать другую модель.