Щоб змінити температуру, треба кілька разів тицьнути в екран. Чому Euro NCAP не карає за сенсорний клімат-контроль

Свіжі краш-тести Euro NCAP показують, що частина автовиробників нарешті спрощує керування базовими функціями, а отже, робить машини безпечнішими. Проте роблять це не всі, а деякі найбільш дратівливі для водіїв рішення забороняти не збираються.

З початку 2026 року Euro NCAP у категорії «Безпечне водіння» оцінює наявність фізичних органів керування. Організація вимагає, щоб покажчики повороту, двірники та омивачі, аварійна сигналізація, клаксон і кнопка екстреного виклику eCall керувалися окремими кнопками чи важелями, а не ховалися в меню сенсорного екрана.

Програмний директор Euro NCAP Алед Вільямс зазначив, що тенденція переносити якомога більше функцій на екран викликає в організації не менше занепокоєння, ніж роздратування серед покупців.

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Хто впорався, а хто ні

Серед останніх протестованих моделей похвали отримав Audi Q7, який набрав 100% за зручність керування основними функціями й 80% за мультимедійні. Дуже добре виступила й Kia EV2. Натомість китайський Xpeng X9, як помітно з першого погляду на його салон, надто покладається на екрани.

Експерти зауважують, що підходи європейських і китайських виробників помітно різняться, хоча є й винятки. Наприклад, Geely у цій дисципліні отримала 80%, так само як і Cupra Raval. Крайнім прикладом незручності слугують Xpeng G9 і Leapmotor C10, де навіть положення дефлекторів обдуву змінюють, провівши пальцем по екрану в окремому застосунку.

Клімат-контроль залишиться на екрані

Найбільше водіїв дратує саме керування кліматом через екран. Проте, як пояснив представник Euro NCAP, примушувати виробників повертати фізичні кнопки для клімату організація не планує. За її критеріями, це не найважливіші органи керування, а безпечність фізичних кнопок для цих функцій не доведена.

Добре й погано зроблений екран

Втім, сенсорне керування кліматом теж буває різним. У багатьох авто основні елементи керування температурою, підігрівом та охолодженням сидінь мають постійне місце на екрані, наприклад на нижній панелі, і дістатися до них легко. Так, у Volkswagen T-Roc віртуальні кнопки клімату лишаються видимими навіть тоді, коли увімкнено CarPlay.

Найгірший варіант, досить типовий для багатьох китайських моделей, полягає в тому, що Android Auto чи Apple CarPlay повністю перекривають ці кнопки. Тоді, щоб змінити температуру, доводиться вийти з CarPlay, повернутися на головний екран авто, знайти клімат і лише потім щось налаштувати. А щоб повернутися назад, знову виконати кілька дій. Увесь цей час водій дивиться на екран, а не на дорогу.

Кнопки поступово повертаються

За словами експертів Euro NCAP, фізичні кнопки повільно, але повертаються до салонів. У нових європейських моделях їх дедалі більше, а механічне керування кліматом стає стандартом. Volkswagen, наприклад, повернув звичні кнопки клімату в новому ID.Polo. Цікаво, що навіть китайські авто для європейського ринку отримують кнопки там, де у версіях для Китаю є лише екран або сенсорні панелі.

Для українських покупців цей нюанс особливо важливий. Значна частина китайських авто потрапляє в Україну через сірий імпорт, тобто у версіях для внутрішнього ринку Китаю. І саме в них фізичних кнопок може не бути зовсім, на відміну від європейських модифікацій тих самих моделей.

Перш ніж купувати авто, варто посидіти в ньому пів години й спробувати вмикати та вимикати різне обладнання, а також керувати кліматом, бажано з увімкненим CarPlay чи Android Auto. Якщо після такої «гри» ви почуваєтеся розгубленими, можливо, варто пошукати іншу модель.