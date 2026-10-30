Кожен третій автомобіль, перевірений узимку, має приховану проблему: водії можуть роками про неї не знати

З настанням холодів автомобільна електроніка починає працювати в складніших умовах, а проблеми, які залишалися непомітними влітку, можуть проявитися під час перших морозів. Особливо це стосується 12-вольтових акумуляторів, від стану яких залежить не лише запуск двигуна, а й робота численних електронних систем. Масштаби проблеми показало дослідження компанії Carly, яка спеціалізується на комп’ютерній діагностиці автомобілів.

Експерти проаналізували результати перевірок автомобілів за період із вересня 2025 року до серпня 2026-го. З’ясувалося, що взимку кількість виявлених несправностей помітно зростає, причому далеко не всі вони супроводжуються появою попереджувальних індикаторів. Деякі проблеми можуть накопичуватися протягом тривалого часу, залишаючись непомітними для власника машини.

Узимку проблеми з акумулятором виявляють удвічі частіше

Найпоказовішими виявилися результати перевірок акумуляторів. У січні 2026 року 33,29% продіагностованих автомобілів отримали оцінку стану батареї «погано» або «дуже погано». Для порівняння, у липні таких машин було лише 17,75%. Частка акумуляторів у найгіршому стані також різко збільшилася: з 9,31% у червні до 21,08% у січні.

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Експерти пояснюють цю тенденцію впливом низьких температур на роботу свинцево-кислотних батарей. На морозі знижується їхня здатність віддавати великий струм, необхідний для запуску двигуна, тоді як сам стартер потребує більше енергії. Додаткове навантаження створюють обігрів скла, дзеркал і сидінь, а короткі зимові поїздки нерідко не дозволяють акумулятору повністю відновити заряд. Саме тому навіть батарея, яка влітку працювала без нарікань, узимку може несподівано відмовити.

Ще одна проблема полягає в тому, що сучасні автомобілі можуть накопичувати інформацію про несправності без явного попередження водія. За даними Carly, у вересні під час однієї діагностичної перевірки виявляли в середньому 7,69 коду помилки на автомобіль, а в січні цей показник зріс до 8,88. Таким чином, кількість зафіксованих електронікою відхилень збільшилася приблизно на 15,5%.

Водночас наявність коду помилки не обов’язково означає серйозну поломку. Електронні блоки можуть зберігати інформацію про тимчасові збої, короткочасне падіння напруги або несправності, які вже зникли. Тому результати комп’ютерної діагностики потребують правильного тлумачення, а не автоматичної заміни деталей.

Майже половина автомобілів мала потенційно небезпечні несправності

Дослідження показало ще одну особливість: у 45,7% перевірених автомобілів система Carly виявила щонайменше одну проблему, яку класифікувала як критичну. До цієї категорії компанія відносить несправності, здатні вплинути на безпеку руху, придатність автомобіля до експлуатації або спричинити його раптову зупинку. Найчастіше йшлося про проблеми з освітленням, недостатню ефективність каталізатора та несправності охолодження системи рециркуляції вихлопних газів EGR.

Ширша статистика Carly за зиму 2025–2026 років також показала, що найчастіше помилки фіксували в системах керування двигуном — у 55,45% перевірених автомобілів. Далі йшли кліматичні системи та обладнання салону (28,42%), центральна електроніка (22,87%), антиблокувальна система гальм ABS (14,98%) і системи доступу та запуску двигуна (12,03%).

Проте ці цифри не означають, що кожен другий автомобіль на дорогах має небезпечну несправність. Статистика сформована на основі машин, власники яких користувалися діагностичним обладнанням Carly, а така вибірка не обов’язково відображає стан усього автопарку. Крім того, автоматична класифікація помилки як критичної ще не замінює повноцінної перевірки в автосервісі.

Перед початком зими спеціалісти радять перевірити стан 12-вольтового акумулятора, особливо якщо йому вже кілька років або автомобіль переважно використовується для коротких поїздок. Важливо оцінити не лише рівень заряду, а й здатність батареї забезпечувати необхідний пусковий струм. Також варто звертати увагу на повільне прокручування стартера, нестабільну роботу електроніки та періодичні попередження на панелі приладів.

Головний висновок дослідження полягає в тому, що відсутність індикатора Check Engine не гарантує справності автомобіля. Своєчасна перевірка акумулятора та електронних систем може допомогти виявити пробл