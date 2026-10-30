Каждый третий автомобиль, прошедший осмотр зимой, имеет скрытую неисправность: водители могут годами об этом не подозревать

С наступлением холодов автомобильная электроника начинает работать в более сложных условиях, а проблемы, которые оставались незаметными летом, могут проявиться при первых морозах. Особенно это касается 12-вольтовых аккумуляторов, от состояния которых зависит не только запуск двигателя, но и работа многочисленных электронных систем. Масштабы проблемы продемонстрировало исследование компании Carly, специализирующейся на компьютерной диагностике автомобилей.

Эксперты проанализировали результаты проверок автомобилей за период с сентября 2025 года по август 2026 года. Выяснилось, что зимой количество выявленных неисправностей заметно возрастает, причем далеко не все они сопровождаются появлением предупреждающих индикаторов. Некоторые проблемы могут накапливаться в течение длительного времени, оставаясь незаметными для владельца автомобиля.

Зимой проблемы с аккумулятором выявляются в два раза чаще

Наиболее показательными оказались результаты проверок аккумуляторов. В январе 2026 года 33,29 % продиагностированных автомобилей получили оценку состояния аккумулятора «плохо» или «очень плохо». Для сравнения: в июле таких машин было всего 17,75%. Доля аккумуляторов в самом плохом состоянии также резко возросла: с 9,31% в июне до 21,08% в январе.

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Эксперты объясняют эту тенденцию влиянием низких температур на работу свинцово-кислотных аккумуляторов. На морозе снижается их способность выдавать большой ток, необходимый для запуска двигателя, в то время как самому стартеру требуется больше энергии. Дополнительную нагрузку создают обогрев стекол, зеркал и сидений, а короткие зимние поездки нередко не позволяют аккумулятору полностью восстановить заряд. Именно поэтому даже аккумулятор, который летом работал без нареканий, зимой может неожиданно выйти из строя.

Еще одна проблема заключается в том, что современные автомобили могут накапливать информацию о неисправностях без явного предупреждения водителя. По данным Carly, в сентябре в ходе одной диагностической проверки выявлялось в среднем 7,69 кодов ошибок на автомобиль, а в январе этот показатель вырос до 8,88. Таким образом, количество зафиксированных электроникой отклонений увеличилось примерно на 15,5%.

В то же время наличие кода ошибки не обязательно означает серьезную поломку. Электронные блоки могут сохранять информацию о временных сбоях, кратковременных падениях напряжения или неисправностях, которые уже устранены. Поэтому результаты компьютерной диагностики требуют правильной интерпретации, а не автоматической замены деталей.

Почти половина автомобилей имела потенциально опасные неисправности

Исследование выявило ещё одну особенность: в 45,7 % проверенных автомобилей система Carly обнаружила как минимум одну проблему, которую классифицировала как критическую. К этой категории компания относит неисправности, способные повлиять на безопасность движения, пригодность автомобиля к эксплуатации или привести к его внезапной остановке. Чаще всего речь шла о проблемах с освещением, недостаточной эффективности катализатора и неисправностях системы охлаждения рециркуляции выхлопных газов EGR.

Более обширная статистика Carly за зиму 2025–2026 годов также показала, что чаще всего неисправности фиксировались в системах управления двигателем — в 55,45 % проверенных автомобилей. Далее следовали климатические системы и оборудование салона (28,42%), центральная электроника (22,87 %), антиблокировочная система тормозов ABS (14,98 %) и системы доступа и запуска двигателя (12,03 %).

Однако эти цифры не означают, что каждый второй автомобиль на дорогах имеет опасную неисправность. Статистика составлена на основе автомобилей, владельцы которых пользовались диагностическим оборудованием Carly, а такая выборка не обязательно отражает состояние всего автопарка. Кроме того, автоматическая классификация неисправности как критической еще не заменяет полноценной проверки в автосервисе.

Перед началом зимы специалисты рекомендуют проверить состояние 12-вольтового аккумулятора, особенно если ему уже несколько лет или автомобиль в основном используется для коротких поездок. Важно оценить не только уровень заряда, но и способность аккумулятора обеспечивать необходимый пусковой ток. Также стоит обращать внимание на медленное вращение стартера, нестабильную работу электроники и периодические предупреждения на приборной панели.

Главный вывод исследования заключается в том, что отсутствие индикатора «Check Engine» не гарантирует исправности автомобиля. Своевременная проверка аккумулятора и электронных систем может помочь выявить проблемы