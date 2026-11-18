Mercedes-Benz начала серийное производство нового электрического минивэна VLE на заводе Fujian Benz в Китае. Торжественная церемония запуска состоялась 16 ноября 2026 года, а уже 27 ноября автомобиль представят китайским покупателям на автосалоне в Гуанчжоу. Модель построена на новой электрической платформе VAN.EA и станет одним из главных конкурентов премиальных китайских минивэнов, в частности Denza D9 и Zeekr 009.

Как сообщает CarNewsChina, производство организовано на предприятии Fujian Benz — совместном проекте Mercedes-Benz Group, BAIC и Fujian Motor Industry. На этом же заводе уже выпускают Mercedes-Benz V-Class и Vito. Подготовку к производству электромобилей начали ещё в 2025 году, а общие инвестиции в модернизацию предприятия превысили 4 млрд юаней.

Два электродвигателя, 800-вольтовая система и пневматическая подвеска

Mercedes-Benz VLE имеет длину 5310 мм, ширину 2000 мм и высоту 1922 мм. Колесная база составляет 3340 мм, что обеспечивает просторный салон с семью посадочными местами по схеме 2+2+3. Два отдельных кресла второго ряда ориентированы прежде всего на комфорт пассажиров, а глубина багажного отделения за третьим рядом составляет 550 мм. Снаряженная масса автомобиля в зависимости от комплектации достигает 3030–3220 кг, а максимально допустимая полная масса — 3780 кг.

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Для китайского рынка заявлены две основные модификации. Базовая версия VLE 300 оснащена одним электродвигателем на передней оси мощностью 200 кВт (268 л. с.). Более мощная версия VLE 400 AWD получила дополнительный электродвигатель на задней оси и полный привод. Совокупная мощность силовой установки составляет 305 кВт (409 л. с.). Автомобиль также может оснащаться пневматической подвеской и системой подруливания задних колес, которая улучшает маневренность большого минивэна.

Новинка использует 800-вольтовую электрическую архитектуру и тяговые батареи с никель-марганец-кобальтовыми (NMC) элементами. Аккумуляторные элементы будет поставлять совместное предприятие CATL и Mercedes-Benz, а окончательную сборку аккумуляторных блоков будет осуществлять Fujian CATL. На китайском рынке будут предлагаться колеса диаметром 19, 20 или 21 дюйм с различной шириной передних и задних шин.

Запас хода более 700 км и начало продаж

Европейская версия Mercedes-Benz VLE уже выпускается на заводе в Витории (Испания) с июня 2026 года. По официальным данным Mercedes-Benz, VLE 300 оснащается аккумулятором полезной ёмкостью 115 кВт·ч, который обеспечивает запас хода до 713 км по циклу WLTP. Благодаря 800-вольтовой системе автомобиль поддерживает быструю зарядку постоянным током мощностью до 300 кВт. За 15 минут можно восполнить запас энергии на расстояние до 355 км по стандарту WLTP.

В то же время производитель пока не подтвердил точную ёмкость аккумуляторов и запас хода китайских версий. Эти показатели могут отличаться от европейских из-за особенностей комплектаций и местных стандартов испытаний.

Китайский завод станет одной из ключевых производственных площадок Mercedes-Benz по выпуску электрических минивэнов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В будущем здесь также планируется выпускать более крупную и роскошную модель VLS на платформе VAN.EA. Компания рассчитывает довести долю компонентов местного производства примерно до 60%.

Официальные цены на Mercedes-Benz VLE для Китая пока не объявлены. Ожидается, что производитель раскроет стоимость комплектаций и условия заказа во время автосалона в Гуанчжоу 27 ноября 2026 года.