Microsoft приступила к тестированию новой функции Remote Lock для Windows 11, которая позволит компаниям удаленно блокировать утерянные, похищенные или скомпрометированные компьютеры. После активации защиты операционная система будет автоматически завершать все активные сеансы и блокировать повторный вход. При этом документы, установленные программы и настройки останутся нетронутыми, а восстановить доступ к устройству сможет только уполномоченный системный администратор.

Как сообщила Microsoft в официальном блоге Windows Insider, новая функция появилась в тестовых сборках Windows 11, выпущенных 16 ноября 2026 года. Функция ориентирована в первую очередь на корпоративных пользователей, которые работают с конфиденциальной информацией и используют централизованное управление компьютерами.

Как будет работать удаленная блокировка Windows 11

Remote Lock интегрирована с системой Microsoft Intune, с помощью которой ИТ-специалисты могут управлять рабочими устройствами сотрудников. Если ноутбук утерян или похищен, администратор сможет активировать специальную политику блокировки. Команда поступит на компьютер при следующем подключении к корпоративной системе управления, после чего Windows завершит все открытые сеансы и отобразит сообщение о блокировке устройства.

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На заблокированном компьютере перестанут работать все стандартные способы авторизации. Войти в систему не удастся с помощью пароля, PIN-кода, учетной записи локального администратора или через веб-авторизацию. Блокировка сохранится даже после перезагрузки Windows или отключения устройства от интернета. При этом ограничение начнёт действовать только после того, как компьютер хотя бы один раз получит соответствующую команду от сервера.

На экране можно будет отобразить причину блокировки и контактную информацию службы поддержки компании. Это позволит человеку, нашедшему потерянный ноутбук, связаться с его владельцем. Учетная запись сотрудника при этом не будет заблокирована, поэтому он сможет продолжить работу на другом устройстве.

Чем Remote Lock отличается от полной очистки компьютера

Главное преимущество новой технологии заключается в сохранности информации. В отличие от удаленного удаления данных, Remote Lock не форматирует накопитель, не удаляет файлы и не сбрасывает настройки Windows. После возврата компьютера владельцу ИТ-отдел сможет снять ограничения через Microsoft Intune без повторной установки операционной системы.

Однако Microsoft предупреждает, что Remote Lock не обеспечивает абсолютную защиту от физического доступа к устройству. Эта функция не блокирует запуск компьютера с USB-накопителя, использование безопасного режима или среды восстановления Windows. Поэтому компания рекомендует сочетать Remote Lock с шифрованием BitLocker, которое защищает информацию на накопителе даже в случае его изъятия из компьютера.

На этапе тестирования функция доступна для управляемых устройств с Windows 11 Pro, Enterprise и Education, подключенных к Microsoft Entra или системе MDM. Её можно опробовать в сборках Windows 11 Insider Preview 26320.10003 (Beta) и 26340.10013 (Experimental). Обычные домашние компьютеры без корпоративного управления пока не поддерживаются.

Наряду с Remote Lock компания Microsoft тестирует дополнительные инструменты безопасности. В частности, пользователи смогут просматривать и удалять отдельные ключи доступа Passkey, сохраненные на физических ключах безопасности FIDO2, без полного сброса устройства. Также совершенствуется управление защитой BitLocker для корпоративных компьютеров.

Точные сроки появления Remote Lock в стабильных версиях Windows 11 компания Microsoft пока не объявила.