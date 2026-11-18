Вокруг Земли якобы уже 13 тысяч лет вращается загадочный спутник, созданный неизвестной внеземной цивилизацией. Сторонники этой теории называют объект «Чёрным рыцарем» и утверждают, что он находился на орбите задолго до запуска первого искусственного спутника в 1957 году. Самым известным доказательством его существования считаются фотографии NASA, сделанные в конце 1990-х годов. Однако история этих снимков оказалась гораздо прозаичнее.

Как поясняет научное издание Space.com, легенда о «Чёрном рыцаре» возникла в результате объединения нескольких не связанных между собой исторических событий. Среди них — необычные радиосигналы, сообщения о неизвестных объектах на орбите и фотографии космического мусора. Ни одно из этих событий не подтверждает существование инопланетного аппарата.

Откуда взялась история о спутнике возрастом 13 тысяч лет

Первые элементы легенды связывают с Николой Теслой, который в 1899 году проводил эксперименты по радиосвязи в Колорадо-Спрингс. Изобретатель зафиксировал необычные сигналы и предположил, что они могут иметь внеземное происхождение. Впрочем, Тесла никогда не заявлял об обнаружении искусственного спутника Земли, а сами сигналы могли быть следствием земных радиопомех.

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В 1927 году норвежский инженер Йорген Хальс наблюдал явление длинных задержанных радиоэхо-сигналов, когда переданный сигнал возвращался через необычно большой промежуток времени. В 1973 году шотландский исследователь Дункан Лунан выдвинул предположение, что такие сигналы могли поступать от автоматического зонда из района звезды Эпсилон Волопаса. Согласно его гипотезе, аппарат мог прибыть в Солнечную систему примерно 13 тысяч лет назад.

Научного подтверждения эта версия не получила. Впоследствии Лунан отказался от своих первоначальных выводов, однако идею о древнем инопланетном спутнике подхватили сторонники теорий заговора. Именно так и возникла популярная история о загадочном объекте, который якобы тысячелетиями наблюдает за человечеством.

Что на самом деле сняли астронавты НАСА в 1998 году

Самые известные фотографии «Черного рыцаря» были сделаны в декабре 1998 года во время миссии STS-88 космического челнока «Индевор». На них виден тёмный объект неправильной формы, находящийся над Землёй. Из-за необычного силуэта сторонники теории решили, что NASA случайно сфотографировало космический аппарат неизвестного происхождения.

На самом деле этот объект представлял собой фрагмент теплоизоляционного покрытия, утерянный астронавтами во время работы в открытом космосе. В рамках миссии STS-88, описанной на официальном сайте NASA, экипаж занимался начальной сборкой Международной космической станции, в частности соединением модулей Unity и «Заря». Во время установки защитных элементов астронавт Джерри Росс случайно уронил одну из теплоизоляционных накладок.

Именно этот объект и попал на знаменитые фотографии. Его неправильная форма, вращение и особенности освещения создали впечатление сложной искусственной конструкции. Космический мусор даже получил каталожный номер 25570, а 14 декабря 1998 года вошёл в атмосферу Земли и сгорел.

Существование автономных инопланетных зондов не противоречит законам физики, поэтому учёные рассматривают возможность поиска подобных объектов в рамках исследований внеземных технологий. Однако достоверных свидетельств того, что «Чёрный рыцарь» действительно существовал, нет. Знаменитые фотографии NASA демонстрируют не загадочный аппарат древней цивилизации, а обычный фрагмент космического оборудования.