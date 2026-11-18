Британская оборонная компания BAE Systems представила новую пассивную радиолокационную систему, способную обнаруживать беспилотники и самолеты, не излучающие собственных радиосигналов. Разработка получила неофициальное название «радар-призрак» (Ghost Radar), поскольку может работать незаметно для средств радиотехнической разведки противника. По заявлению производителя, оборудование будет стоить до десяти раз дешевле ряда существующих пассивных радаров, а его компактные размеры позволяют развертывать систему непосредственно с внедорожника.

Новинка предназначена для воинских подразделений, правоохранительных органов и операторов критически важной инфраструктуры. Её можно использовать для наблюдения за воздушным пространством вблизи электростанций, аэропортов, военных баз и других стратегических объектов. Главное преимущество заключается в возможности обнаруживать воздушные угрозы, не раскрывая положение радара собственным излучением.

Как работает радар без собственного излучения

Обычные радиолокационные станции излучают электромагнитные волны и анализируют их отражение от объектов. Это позволяет определять местоположение и скорость целей, однако в то же время создает радиосигнал, по которому противник может обнаружить позицию оборудования. Пассивный радар BAE Systems работает по другому принципу: он использует сигналы, которые уже присутствуют в окружающей среде.

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Технология скрытого радиолокатора. Источник: BAE Systems / Ричард Браун

Источниками излучения являются телевизионные передатчики, радиостанции и базовые станции мобильной связи. Система принимает сигналы, отраженные от летательных аппаратов, и с помощью алгоритмов цифровой обработки определяет параметры их движения. Она способна формировать трехмерную картину воздушного пространства, отображая расстояние до цели, направление движения, скорость и высоту полёта.

По информации производителя, система способна отслеживать как небольшие беспилотники, так и значительно более крупные летательные аппараты, включая вертолеты и самолеты. Полученные данные можно передавать на другие средства наблюдения и системы управления противовоздушной обороной. При этом сам радар не создает дополнительного радиолокационного излучения, что затрудняет его обнаружение с помощью традиционных средств радиоразведки.

В то же время эффективность пассивной радиолокации зависит от наличия соответствующих источников сигнала, их расположения и условий распространения радиоволн. Поэтому такие комплексы не могут полностью заменить обычные активные радары, но способны дополнять их в многоуровневой системе наблюдения.

В десять раз дешевле и испытания в 2027 году

BAE Systems утверждает, что новая технология может быть в десять раз дешевле, чем некоторые современные пассивные радиолокационные комплексы. Снизить стоимость удалось благодаря использованию доступных коммерческих электронных компонентов и программно-управляемой архитектуры. Точную цену оборудования и его максимальную дальность обнаружения воздушных целей компания пока не раскрывает.

Компактность позволяет транспортировать и развертывать радар с внедорожника, что особенно важно для мобильных воинских подразделений. Кроме того, он подходит для использования в городских условиях, где работа мощных активных радиолокаторов может создавать дополнительные ограничения. Производитель также предусматривает интеграцию комплекса с другими средствами противодействия беспилотникам, хотя сам радар предназначен для обнаружения и сопровождения целей, а не для их уничтожения.

В течение 2027 года BAE Systems планирует провести серию практических испытаний совместно с военными, правоохранительными органами и компаниями, ответственными за защиту критически важной инфраструктуры. Испытания должны подтвердить эффективность технологии в реальных условиях эксплуатации. Сроки начала серийного производства и поставок заказчикам пока не объявлены.